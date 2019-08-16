В США заявили о рекорде, установленном F-35B

В США заявили об установлении рекорда на истребителе F-35B. В пресс-службе военной базы Пэндлтон говорится о рекордно коротком времени повторной загрузки и заправки самолёта боеприпасами после нанесения удара по морской цели.

Источник изображения: topwar.ru

Самолёт F-35B Lightning II поднялся в воздух с универсального десантного корабля USS Wasp и нанёс удар по цели, которая была обозначена на море красным надувным буём (шаром). Удар наносился с применением авиабомб GBU-32 и GBU-12 Paveway II с лазерным наведением.

После использования полезной нагрузки самолёт, принадлежащий Корпусу морской пехоты США, вернулся на корабль, где был снова заправлен и загружен боекомплектом. Далее самолёт был отправлен для нанесения удара по морской надводной цели.

Во время атаки истребитель 5-го поколения использовал и авиапушку GAU-22, которая позволяет стрелять из 4-х стволов со скорострельностью около 3,3 тыс. выстрелов в минуту. Ранее в США заявляли, что использование этой пушки вызывает существенную вибрацию, которая передаётся на приборную панель и приводит к искажению визуализированных данных.

Обратило на себя внимание то, что в Штатах даже такую тренировку связали с "сосредоточением военных США на возможном противостоянии с Россией и Китаем". В частности, такую трактовку предложили в издании Business Insider.

О том, на каком расстоянии от УДК Wasp находились цели и какое время понадобилось F-35B для повторной заправки и загрузки боеприпасами, не сообщается.