Войти
16.08.2019
Российская газета

Самое опасное оружие США показали на видео

259
0
0

Самым опасным для человечества оружием, когда-либо созданным в США, была ракета с ядерным двигателем SLAM (Supersonic Low Altitude Missile), разработанная в конце 50-х годов прошлого века, пишет Popular Mechanics.

В то время американские инженеры усиленно трудились над надежным средством доставки термоядерных зарядов на территорию Советского Союза. Бомбардировщики были тихоходны и уязвимы для ПВО, межконтинентальные баллистические ракеты только разрабатывались и регулярно взрывались на испытаниях. При этом существовала огромная мода на все атомное - ядерные двигатели только что в холодильники не вставляли.

А в SLAM вставили - по крайней мере на бумаге. Ядерная прямоточная воздушно-реактивная силовая установка Tory II была даже испытана в пустыне Невада. Расчеты показали, что она способна разогнать 26-метровую ракету до скорости 3,5 Маха (а на 10-километровой высоте - и до 4,2 М). Но летать ракета должна была над самой землей, огибая рельеф местности - чтобы не сбили. Предполагалось, что сверхзвуковая ударная волна создаст дополнительный поражающий фактор, разрушая леса и строения на пути полета атомного SLAM.

Хотя позиционировалось новое оружие как ракета, по сути это был беспилотный бомбардировщик, построенный по аэродинамической схеме "утка". Он нес 16 тероядерных зарядов, каждый из которых был в сотни раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Сбрасывая бомбы одну из другой, SLAM должен был пролететь по заданному машршруту. А сбросив все заряды, врезаться в 17-ю цель, засыпав ее радиоактивными обломками.

Однако дело не дошло даже до постройки опытного образца. Инженеры подсчитали, что сеять смерть SLAM начнет уже в точке запуска - настолько радиоактивным оказался выхлоп двигателя. Да и обычные ракеты - межконтинентальные, - скоро научились делать.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
28.11.2018
Как советские танки стали "Тиранами"
22.10.2018
Новое оружие для Арктики
27.03.2018
Спасибо, Путин! Или почему ракеты на атомной тяге — лучшая плохая идея на все времена
27.10.2010
Атомная авиация: в будущее из прошлого
07.12.2006
"БАРАК" ПРОТИВ "ТРИШУЛА" ИЗРАИЛЬСКИЕ КОМПАНИИ НАСТОЙЧИВО ЗАВОЕВЫВАЮТ ИНДИЙСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ РЫНОК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 04:34
  • 83
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 16.08 04:24
  • 124
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 16.08 04:13
  • 62
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 16.08 03:09
  • 12
The Hill (США): Россия хвастливо заявляет о победе в гонке вооружений после фатального взрыва ракеты
  • 16.08 02:57
  • 1
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 16.08 02:39
  • 1
Технологический прорыв: КНДР создала аналог американской ракеты ATACMS
  • 16.08 01:50
  • 12
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 16.08 00:39
  • 40
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 16.08 00:25
  • 1
В Польше заявили о желании вдвое увеличить вооруженные силы страны
  • 16.08 00:06
  • 1
Белоруссия обеспокоена: учения НАТО носят наступательный характер
  • 15.08 23:54
  • 1
Около 1 тыс. российских военнослужащих прибыли в Монголию для участия в учениях "Селенга"
  • 15.08 23:40
  • 1
Российские десантники установили восемь рекордов на конкурсе "Десантный взвод" под Псковом
  • 15.08 23:20
  • 24
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 22:34
  • 2
Танковый биатлон: танки гнать осторожно, пушками не вращать
  • 15.08 22:22
  • 3
Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД