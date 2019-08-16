Самое опасное оружие США показали на видео

Самым опасным для человечества оружием, когда-либо созданным в США, была ракета с ядерным двигателем SLAM (Supersonic Low Altitude Missile), разработанная в конце 50-х годов прошлого века, пишет Popular Mechanics.

В то время американские инженеры усиленно трудились над надежным средством доставки термоядерных зарядов на территорию Советского Союза. Бомбардировщики были тихоходны и уязвимы для ПВО, межконтинентальные баллистические ракеты только разрабатывались и регулярно взрывались на испытаниях. При этом существовала огромная мода на все атомное - ядерные двигатели только что в холодильники не вставляли.

А в SLAM вставили - по крайней мере на бумаге. Ядерная прямоточная воздушно-реактивная силовая установка Tory II была даже испытана в пустыне Невада. Расчеты показали, что она способна разогнать 26-метровую ракету до скорости 3,5 Маха (а на 10-километровой высоте - и до 4,2 М). Но летать ракета должна была над самой землей, огибая рельеф местности - чтобы не сбили. Предполагалось, что сверхзвуковая ударная волна создаст дополнительный поражающий фактор, разрушая леса и строения на пути полета атомного SLAM.

Хотя позиционировалось новое оружие как ракета, по сути это был беспилотный бомбардировщик, построенный по аэродинамической схеме "утка". Он нес 16 тероядерных зарядов, каждый из которых был в сотни раз мощнее бомбы, сброшенной на Хиросиму. Сбрасывая бомбы одну из другой, SLAM должен был пролететь по заданному машршруту. А сбросив все заряды, врезаться в 17-ю цель, засыпав ее радиоактивными обломками.

Однако дело не дошло даже до постройки опытного образца. Инженеры подсчитали, что сеять смерть SLAM начнет уже в точке запуска - настолько радиоактивным оказался выхлоп двигателя. Да и обычные ракеты - межконтинентальные, - скоро научились делать.

Антон Валагин