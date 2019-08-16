На Украине возникла угроза закрытия Харьковского КБМ

Украинское государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. А. Морозова" находится на пороге закрытия из-за действий Минобороны Украины. Об этом заявляет пресс-служба "Укроборонпрома".

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"Харьковское КБМ" переходит на двухдневную рабочую неделю. Как заявляют в "Укроборонпроме", причиной этого стал отказ украинского военного ведомства финансировать дальнейшее производство и закупку бронетранспортеров БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали европейского стандарта. В то же время единственный производитель корпусов ООО "Лозовский кузнечно-механический завод", делающий корпуса из украинской бронестали, не может произвести их необходимое количество.

85-е военное представительство Минобороны заблокировало возможность производить корпуса БТР-4 из бронестали производства Евросоюза на мощностях ХКБМ и других предприятий "Укроборонпрома"

- говорится в сообщении.

В концерне подчеркивают, что запретив ХКБМ производить корпуса БТР-4 из бронестали ЕС, Минобороны одновременно наложило на него штраф в 82,3 млн гривен (3,3 млн долларов) за "невыполнение заказа" на данные бронетранспортеры, так как предприятие является единственным производителем БТР-4 на Украине.

Также в "Укроборонпроме" обвинили украинское Минобороны в прекращении финансирования "новых видов бронетехники", в частности, модернизации основного боевого танка.

Фактически ХКБМ остался без заказа на изготовление новой техники, без денег для разработки перспективных образцов и угрозу получить многомиллионный штраф, который окончательно заблокирует работу предприятия

- подчеркнули в украинском концерне.