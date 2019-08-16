В Иране назвали вероятную причину усиления давления со стороны США

Генеральный директор Иранской нефтяной и инжиниринговой компании (ИНИК) Турадж Дехкани сообщает о начале реализации крупнейшего за все последние годы для Ирана инфраструктурного проекта по транспортировке углеводородов. По словам Дехкани, в Иране будет построен нефтепровод протяжённостью более 1100 км, который соединит юго-запад провинции Бушер (город Горрех) с портом на юге провинции Хормозган.

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Эту информацию подтверждают и в иранском правительстве, отмечая, что проект повысит экспортные возможности Ирана, создав инфраструктуру нефтехранилищ в районе Ормузского пролива. Эта инфраструктура рассчитывается, исходя из объёмов поступления примерно 20 млн баррель "чёрного золота" в сутки.

Завершить проект в Иране планируют уже в 2021 году.

Источник изображения: topwar.ru

Общая стоимость проекта составляет примерно 2 млрд долларов, из которых до 600 млн уйдёт на закупку труб. В Тегеране добавляют, что эта сумма могла бы оказаться и вдвое большей. А сэкономить удастся, так как трубы будут закупать у иранских производителей, а не, как изначально планировалось, в Китае, ЕС или Южной Корее.

Создание инфраструктуры по хранению и перекачке нефти в районе Ормузского пролива позволит получить Ирану существенные конкурентные преимущества. Появятся дополнительные возможности загрузки танкеров уже на входе в Персидский залив, а это дополнительная экономия для компаний, которые такие перевозки осуществляют.

В Иране отмечают, что, вероятно, с планами по созданию нового трубопровода и нефтехранилищ и связаны все последние американские попытки давления на Тегеран. Говорится о том, что США не могут смириться с тем, что Иран играет всё более существенную роль в плане экспорта нефти через Ормуз.