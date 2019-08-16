Советник Трампа обвинил РФ в хищении технологий гиперзвукового оружия у США

Советник американского президента по вопросам безопасности Джон Болтон дал интервью радиостанции "Голос Америки", где выступил с обвинениями в адрес России.

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В ходе интервью Болтон вслед за Трампом, который ранее разместил заметку в Твиттере, прокомментировал аварию под Северодвинском. По словам чиновника администрации США, "там что-то пошло совсем не так". При этом Болтон добавил, что Россия тратит существенные средства на создание новых средств доставки – гиперзвуковые ракеты, но при это саму технологию "похитила у Соединённых Штатов Америки".

Если комментировать это заявление г-на Болтона, сделанное для "Голоса Америки", то возникает вопрос: как же так получилось, что США, располагая технологиями по созданию гиперзвукового оружия, сами до сих пор это оружие не создали? Напомним, что на данный момент в США нет ни одного вида гиперзвуковых ракет, которые стояли бы на вооружении в режиме опытно-боевой эксплуатации.

Мало того, Болтону необходимо напомнить, что сами США активно занимались и занимаются кражей технологий, включая военные. Ранее в американской экспертной среде отмечалось, что в своё время США заполучили материалы о новейших (на тот момент) советских разработках, многие из которых в конечном итоге вошли в основу программы по созданию американских самолётов 5-го поколения.