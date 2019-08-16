В Приморье провели тренировку "Аллигаторы" и "Терминаторы"

В небе Приморья провели тренировку 10 экипажей вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор" авиационного полка армейской авиации Восточного военного округа, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Экипажи вертолетов отрабатывали как одиночную работу, так и работу в составе пар и звеньев: пилотирование, в том числе на малых высотах до 200 метров над сложным рельефом местности, маневрирование, заходы на цели, уклонение от удара средств ПВО "противника" с подавлением его радиолокационных средств.

По словам Воскресенского, вместе с летчиками-инструкторами в учебно-тренировочные полеты отправились молодые офицеры и курсанты Сызранского высшего военного авиационного училища, которые сейчас стажируются в дислоцированной в Приморье части.

Анна Бондаренко (Приморский край)