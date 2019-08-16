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16.08.2019
Российская газета

В Приморье провели тренировку "Аллигаторы" и "Терминаторы"

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Ми-8АМТШ "Терминатор"
Ми-8АМТШ "Терминатор".
Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В небе Приморья провели тренировку 10 экипажей вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и Ми-8АМТШ "Терминатор" авиационного полка армейской авиации Восточного военного округа, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Экипажи вертолетов отрабатывали как одиночную работу, так и работу в составе пар и звеньев: пилотирование, в том числе на малых высотах до 200 метров над сложным рельефом местности, маневрирование, заходы на цели, уклонение от удара средств ПВО "противника" с подавлением его радиолокационных средств.

По словам Воскресенского, вместе с летчиками-инструкторами в учебно-тренировочные полеты отправились молодые офицеры и курсанты Сызранского высшего военного авиационного училища, которые сейчас стажируются в дислоцированной в Приморье части.


Анна Бондаренко (Приморский край)

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