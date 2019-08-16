Войти
16.08.2019
ТАСС

Моряков на Камчатке подняли по учебной тревоге

235
0
0
Авачинская губа
Авачинская губа.
Источник изображения: apartos.ru

В плановой проверке задействованы десять боевых кораблей и более 1 тыс. военнослужащих

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Соединение охраны водного района на Камчатке поднято по учебной тревоге. В проверке задействованы десять боевых кораблей и катеров, сообщили журналистам в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"На Камчатке соединение кораблей охраны водного района поднято по тревоге в рамках проводимой командующим войсками и силами на Северо-Востоке России плановой проверки. В учебных мероприятиях задействовано более 1000 военнослужащих, 10 боевых кораблей и катеров", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Морской тральщик "МТ-264" обеспечил развертывание двух малых противолодочных кораблей, тогда как отряд по борьбе с подводными диверсантами усилил контроль над акваторией Авачинской бухты. "Группы патрулирования на быстроходных катерах отработали практические задачи по предотвращению возможного прорыва диверсионно-разведывательных подразделений противника в Авачинскую бухту", - добавили в пресс-службе.

Одновременно была усилена охрана береговых объектов и пирсовых зон в районах базирования надводных кораблей.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
24.12.2018
На VII научно-практической конференции ВМФ обсудили перспективы военного кораблестроения
17.12.2018
Корабли ТОФ и ВМС Индии на учениях поразили воздушную цель артиллерией
20.03.2017
ВМФ РФ получил новые торпеды с улучшенными характеристиками
10.03.2017
Российский эсминец "Быстрый" провел учебные стрельбы в Японском море
23.12.2016
Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 04:34
  • 83
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 16.08 04:24
  • 124
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 16.08 04:13
  • 62
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 16.08 03:09
  • 12
The Hill (США): Россия хвастливо заявляет о победе в гонке вооружений после фатального взрыва ракеты
  • 16.08 02:57
  • 1
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 16.08 02:39
  • 1
Технологический прорыв: КНДР создала аналог американской ракеты ATACMS
  • 16.08 01:50
  • 12
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 16.08 00:39
  • 40
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 16.08 00:25
  • 1
В Польше заявили о желании вдвое увеличить вооруженные силы страны
  • 16.08 00:06
  • 1
Белоруссия обеспокоена: учения НАТО носят наступательный характер
  • 15.08 23:54
  • 1
Около 1 тыс. российских военнослужащих прибыли в Монголию для участия в учениях "Селенга"
  • 15.08 23:40
  • 1
Российские десантники установили восемь рекордов на конкурсе "Десантный взвод" под Псковом
  • 15.08 23:20
  • 24
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 22:34
  • 2
Танковый биатлон: танки гнать осторожно, пушками не вращать
  • 15.08 22:22
  • 3
Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД