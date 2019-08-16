Моряков на Камчатке подняли по учебной тревоге

В плановой проверке задействованы десять боевых кораблей и более 1 тыс. военнослужащих

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Соединение охраны водного района на Камчатке поднято по учебной тревоге. В проверке задействованы десять боевых кораблей и катеров, сообщили журналистам в пресс-службе Тихоокеанского флота.

"На Камчатке соединение кораблей охраны водного района поднято по тревоге в рамках проводимой командующим войсками и силами на Северо-Востоке России плановой проверки. В учебных мероприятиях задействовано более 1000 военнослужащих, 10 боевых кораблей и катеров", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Морской тральщик "МТ-264" обеспечил развертывание двух малых противолодочных кораблей, тогда как отряд по борьбе с подводными диверсантами усилил контроль над акваторией Авачинской бухты. "Группы патрулирования на быстроходных катерах отработали практические задачи по предотвращению возможного прорыва диверсионно-разведывательных подразделений противника в Авачинскую бухту", - добавили в пресс-службе.

Одновременно была усилена охрана береговых объектов и пирсовых зон в районах базирования надводных кораблей.