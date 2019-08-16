Американские A-10 оснастили новым крылом

Военное ведомство США завершило реализацию программы замены крыла на приданных ВВС страны штурмовиках A-10 Thunderbolt II. Ее осуществляла специально созданная для этого структура – Ogden Air Logistics Complex. Работники данной организации на авиабазе Хилл, штат Юта, установили последнее крыло на одну из машин. Об этом 12 августа заявили в Пентагоне.

Источник изображения: topwar.ru

Фактическое воплощение в жизнь проекта замены крыльев на единственном оставшемся в строю типе американских штурмовиков началось в 2007 году. Тогда Boeing заключил контракт стоимостью в $ 1,1 млрд, предполагающий изготовление запасных крыльев на заводе в Маконе, штат Джорджия. Как предполагалось, замена позволит самолету осуществлять полеты до конца 2030-х годов. Всего министерство обороны заказало указанное обновление для 173 машин, соответствующие работы стартовали в 2011 году.

Ожидается, что новые крылья прослужат до 10 000 часов полетного времени без обслуживания в мастерских. Кроме того, была разработана специальная конструкция, облегчающая их снятие и уменьшающая вероятность повреждения в ходе демонтажа.

A-10, получивший прозвище "Бородавочник", используется исключительно для решения задачи непосредственной авиационной поддержки. Данное изделие выпускалось в период с 1975 по 1984 годы. Всего с конвейера сошло 715 единиц.