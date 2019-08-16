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16.08.2019
Вестник Мордовии

К бою готов: недостатки ракетно-пушечного робота "Уран-9" устранены

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Российский боевой многофункциональный роботизированный комплекс "Уран-9" полностью готов к бою. Все выявленные во время испытаний в Сирии недостатки устранены. Эта информация была озвучена военными специалистами во время проведения этим летом в Подмосковье форума "Армия-2019".

Безэкипажная машина была представлена в экспозиции рядом с танком Т-14 и тяжелой БМП Т-15 семейства "Армата", БМП "Курганец-25" и "Бумеранг" и другой перспективной техникой.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

"Уран-9" вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А72 и спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТМ и РПО "Шмель М".

Имеется противотанковый управляемый комплекс "Атака" с дальностью действия 5 км.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Тепловизионная техника обеспечивает применение в ночных условиях. Имеется оборудование предупреждения о лазерном облучении и постановки дымовых завес.

Масса - 12 000 т. Двигатель - 300 л.с. Скорость передвижения - 35 км/час. Запас хода - 200 км.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
2А72
Армата
Атака
Бумеранг
Курганец-25
ПКТМ
Т-15
Уран-9
Проекты
АРМИ-20XX
Робот
РТК
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