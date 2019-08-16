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16.08.2019
Военное обозрение

Спустя 15 лет службы: Китай начал списывать J-10

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5 августа в Военно-культурном музее Хуанхэ, расположенном в Иньчуане, состоялась торжественная церемония, в ходе которой данному учреждению была безвозмездно передана партия самолетов J-10S – двухместного варианта J-10. Это событие следует рассматривать в контексте более масштабного процесса выведения данных машин из рядов ВВС.

Источник изображения: topwar.ru

Многоцелевые истребители J-10 "Чэнду" относятся к 4-му поколению (по западной классификации, по китайской – к 3-му). Они начали службу сравнительно недавно –в 2004 году, то есть всего 15 лет спустя. Однако на их списание есть резонные причины.

J-10 фактически является воплощением перестройки оборонной индустрии КНР, в ходе которой она пережила колоссальную трансформацию.

J-10 прошел через особую историческую стадию китайской авиационной промышленности и экономики в целом от их бездействия до взлета.

- отмечает издание Sohu.

Появление данной машины в переходный период не могло не сказаться на его характеристиках. По мнению Sohu, самым большим недостатком J-10 является небольшой объем топлива на борту, составляющий менее трех тонн. Это повлекло за собой ком взаимосвязанных пороков: короткая дальность полета вынуждала постоянно использовать подвесные топливные баки, что приводило к уменьшению количества вооружений и существенно снижало боевую эффективность истребителя.

Оказался ограничен и модернизационный потенциал машины. Максимум, что удалось достичь в процессе ее улучшения, как утверждает указанное издание, – это перевести в "лигу" самолетов поколения 3+ (то есть 4+ по западной терминологии). В условиях появления более современных изделий судьба J-10 была решена.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-10
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Итоги ВВС НОАК-2009
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