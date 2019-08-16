Войти
16.08.2019
bmpd.livejournal.com

Стратегические бомбардировщики Ту-160 в Анадыре

238
0
+1

Как сообщил 14 августа 2019 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации ВКС России выполнили продолжительный беспосадочный перелет из пункта базирования [Энгельс] на аэродром Анадырь.

Посадка стратегического бомбардировщика Ту-160 (бортовой номер "02 красный", регистрационный номер RF-94102, серийный номер 7-02, название "Василий Решетников") Дальней авиации ВКС России в аэропорту Анадырь (Угольный), 14.08.2019 (с) Фото Аэропорта Анадырь (Угольный) / vk.com

Длительность полета составила более восьми часов, за это время экипажи Ту-160 преодолели свыше 6 тыс. километров. Полет проводился без дозаправок.

Мероприятия проведены в рамках планового летно-тактического учения под руководством командующего дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, которое продлится до конца текущей недели.

В ходе учения будут отработаны задачи перебазирования на оперативные аэродромы, а также полеты с выполнением дозаправки в воздухе. В мероприятии задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78.

Посадка стратегического бомбардировщика Ту-160 (бортовой номер "02 красный", регистрационный номер RF-94102, серийный номер 7-02, название "Василий Решетников") Дальней авиации ВКС России в аэропорту Анадырь (Угольный), 14.08.2019 (с) Фото Аэропорта Анадырь (Угольный) / vk.com

Схема перелета двух Ту-160 Дальней авиации ВКС России из Энгельса в Анадырь 14.08.2019 (с) Министерство обороы России

Видео:

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Ту-160
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
14.01.2019
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2018 году
27.12.2018
Недозаправка: дефицит танкеров подрывает готовность ВВС России
25.12.2018
В ВКС России отметили День Дальней авиации
05.10.2018
Экипажи Ту-22М3 выполнили посадку на Арктический аэродром Воркута в ходе учений
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
24.12.2010
Крылья стратегических сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.08 04:34
  • 83
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 16.08 04:24
  • 124
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 16.08 04:13
  • 62
Для испытаний аналога российского "Кинжала" в США использовали B-52
  • 16.08 03:09
  • 12
The Hill (США): Россия хвастливо заявляет о победе в гонке вооружений после фатального взрыва ракеты
  • 16.08 02:57
  • 1
СМИ: Взрыв на полигоне Нёнокса не связан с испытанием ракеты "Буревестник"
  • 16.08 02:39
  • 1
Технологический прорыв: КНДР создала аналог американской ракеты ATACMS
  • 16.08 01:50
  • 12
В США назвали три "провальных" проекта вооружений России
  • 16.08 00:39
  • 40
Траектория полета ракеты "Авангард" проходит на высоте десятков километров
  • 16.08 00:25
  • 1
В Польше заявили о желании вдвое увеличить вооруженные силы страны
  • 16.08 00:06
  • 1
Белоруссия обеспокоена: учения НАТО носят наступательный характер
  • 15.08 23:54
  • 1
Около 1 тыс. российских военнослужащих прибыли в Монголию для участия в учениях "Селенга"
  • 15.08 23:40
  • 1
Российские десантники установили восемь рекордов на конкурсе "Десантный взвод" под Псковом
  • 15.08 23:20
  • 24
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 22:34
  • 2
Танковый биатлон: танки гнать осторожно, пушками не вращать
  • 15.08 22:22
  • 3
Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД