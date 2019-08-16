Стратегические бомбардировщики Ту-160 в Анадыре

Как сообщил 14 августа 2019 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, два стратегических ракетоносца Ту-160 Дальней авиации ВКС России выполнили продолжительный беспосадочный перелет из пункта базирования [Энгельс] на аэродром Анадырь.

Посадка стратегического бомбардировщика Ту-160 (бортовой номер "02 красный", регистрационный номер RF-94102, серийный номер 7-02, название "Василий Решетников") Дальней авиации ВКС России в аэропорту Анадырь (Угольный), 14.08.2019 (с) Фото Аэропорта Анадырь (Угольный) / vk.com

Длительность полета составила более восьми часов, за это время экипажи Ту-160 преодолели свыше 6 тыс. километров. Полет проводился без дозаправок.

Мероприятия проведены в рамках планового летно-тактического учения под руководством командующего дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, которое продлится до конца текущей недели.

В ходе учения будут отработаны задачи перебазирования на оперативные аэродромы, а также полеты с выполнением дозаправки в воздухе. В мероприятии задействовано около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78.

Посадка стратегического бомбардировщика Ту-160 (бортовой номер "02 красный", регистрационный номер RF-94102, серийный номер 7-02, название "Василий Решетников") Дальней авиации ВКС России в аэропорту Анадырь (Угольный), 14.08.2019 (с) Фото Аэропорта Анадырь (Угольный) / vk.com

Схема перелета двух Ту-160 Дальней авиации ВКС России из Энгельса в Анадырь 14.08.2019 (с) Министерство обороы России

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