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16.08.2019
Деловая газета "Взгляд"

Россия призвала сохранить космос свободным от оружия

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Геннадий Гатилов
Геннадий Гатилов.
Источник изображения: RT

Постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов на Конференции по разоружению призвал мировое сообщество разработать консенсусные меры по сохранению космоса свободным от оружия.

"Призываем все государства к содержательному, конструктивному разговору по предотвращению гонки вооружений в космосе в целях совместной выработки консенсусных мер по сохранению космоса свободным от оружия и тем самым по укреплению международного мира и глобальной безопасности", – приводит ТАСС слова дипломата.

При этом он подчеркнул, что "время не ждет". "Будет преступлением перед будущими поколениями упустить этот шанс", – указал российский постпред.

Гатилов напомнил, что Россия в 2004 году взяла на себя обязательство не размещать первой оружие в космическом пространстве. Глава российской дипмиссии выразил "сожаление и озабоченность, что до сих пор ни одна из стран Запада, прежде всего из числа космически значимых", не выразила желание присоединиться к инициативе.

"Реализация намерений по выводу оружия в околоземное пространство крайне негативно скажется на международной безопасности и глобальной стабильности", – выразил уверенность дипломат.

"Мы, благодаря усилиям отдельных стран Запада, вступаем в новую космическую эру, – отметил он. – С высокой долей вероятности можно сказать, что она будет отмечена дальнейшей деградацией доверия между государствами".

Заявления о выводе оружия в космос и возможном его боевом применении дипломат назвал "ультиматумом международному сообществу" и "заявкой на безраздельное и бесконтрольное господство в космосе", что "дало бы возможность отдельным государствам под страхом применения военной силы диктовать свои условия" не только на околоземной орбите, но и на Земле.

Он подчеркнул, что Россия остается приверженной "поиску надежных путей по сохранению космоса свободным от оружия любого вида". В качестве наиболее оптимального средства для достижения этой цели рассматривается "юридически обязывающий договор о предотвращении размещения оружия в космосе, базирующийся в том числе на принципах и нормах Договора о космосе 1967 года", сказал дипломат.

Он пояснил, что заключение такого соглашения и участие в нем космически значимых стран позволило бы "ликвидировать предпосылки для превращения космического пространства в сферу вооруженного противостояния".

Ранее МИД России предостерег США от перезапуска "звездных войн" и раскручивания гонки вооружений в космосе.



Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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