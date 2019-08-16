Ротные тактические учения в Южном военном округе

Газета Министерства обороны Российской Федерации "Красная звезда" под заголовком "Теория без практики мертва. Этот принцип взят на вооружение командованием Южного военного округа" опубликовала небезынтересное интервью заместителя командующего войсками Южного военного округа Героя России генерал-майора Рустама Мурадова.

(c) Пресс-служба Южного военного округа

В зимнем периоде обучения дислоцированные на Юге России соединения и части Российской армии в учебно-боевой деятельности делали акцент не просто на совершенствовании навыков ведения боя в разных условиях, а на творческий подход при уничтожении "противника". Такой подход используется и в текущем полугодии. Наш разговор с заместителем командующего войсками Южного военного округа Героем России генерал-майором Рустамом МУРАДОВЫМ - о том, почему даже младшим офицерам важно думать нестандартно и действовать непредсказуемо и как это сказывается на итогах учебно-боевой деятельности войск ЮВО в целом.

- Рустам Усманович, сегодня в войсках идёт постоянное совершенствование боевой учёбы. Каким с этой точки зрения стал для Южного военного округа 2019 год? Какие требования командующего войсками округа по организации мероприятий боевой подготовки ставятся во главу угла?

- Позиция командования округа такова: мероприятия учебно-боевой деятельности должны проводиться таким образом, чтобы и командиры подразделений, частей и соединений, и их личный состав получали максимальный практический опыт, особенно необходимый при возможном выполнении боевых и специальных задач. Это в том числе и подготовка подразделений к действиям в боевой обстановке в составе ротных и батальонных тактических групп.

Потому в войсках и внедряются новые способы и формы занятий по боевой подготовке. Основные усилия сосредотачиваются на проведении тактических учений, в том числе двусторонних. Последние стали наиболее поучительными и активными, а при розыгрыше тактических действий звено командиров рот-взводов заставили действовать не по шаблону: думать, как обмануть противника, осуществить манёвр огнём и подразделениями, использовать приданные силы и средства. Учения стали состязательными, приняв образ военной игры командиров при выполнении тактических задач, где побеждает сильнейший, тот, кто думает нестандартно и всегда на шаг впереди "неприятеля".

В зимнем периоде обучения в соединениях и частях проведено более 12 тысяч мероприятий боевой подготовки. А это около 8 тысяч занятий по тактической подготовке, более 3 тысяч боевых стрельб, порядка тысячи занятий по вождению военной техники. С подразделениями в составе ротных и батальонных тактических групп проведено свыше 100 тактических и тактико-специальных учений, в том числе двусторонних.

Не менее продуктивен и летний период обучения. В июне, например, в войсках ЮВО проведено более 15 тысяч практических занятий по боевой подготовке, причём почти половина из них - ночью. Всего в летнем периоде обучения в соединениях и частях ЮВО пройдёт около 100 двусторонних ротных тактических учений, что позволит максимально задействовать ротные тактические группы общевойсковых и флотских объединений округа.

- А чем объяснить столь пристальное внимание со стороны командования ЮВО именно к подготовке ротного звена?

- Как показала практика ведения боевых действий в современных условиях, рота является ключевой тактической единицей на поле боя. Поэтому очень важно, чтобы ротный командир умел не просто уверенно ориентироваться в быстро меняющейся боевой обстановке, но и своевременно использовать основные и приданные силы и средства, грамотно управляя ими. Сейчас без этого нельзя. Сирия нам это продемонстрировала в полной мере. Скажем так - мы не отказываемся от прежних наработок в системе боевой учёбы войск, но вместе с тем динамично движемся вперёд. Совсем недавно основное внимание уделялось боевым стрельбам. Хотя при этом подразделения были ограничены в действиях. Сегодня мы отошли от этого в сторону широкой отработки тактики боевых действий.

Подчеркну - тактические и командно-штабные учения проводятся без утверждённых сценариев (посреднический аппарат создаёт обстановку, которая позволяет приблизить любой учебный бой к реалиям боя настоящего). В такой форме проведения учений заинтересованы сами командиры. Ведь никто не загоняет их в рамки, не навязывает сверху решений, не связывает тотальным контролем. Есть возможность проявить свои командирские навыки, блеснуть умением "просчитать" противника, грамотно управлять своими подчинёнными.

Говоря о значении ротной тактической группы в решении боевых или специальных задач, следует отметить, что её важность объясняется не неким прописанным в руководящих документах статусом, а широкими реальными возможностями. И вновь мы возвращаемся к опыту современных вооружённых конфликтов. Рота не может и не должна действовать в одиночку. Поэтому сегодня во время боя на командира мотострелковой роты замыкаются различные силы и средства: танки, артиллерия, авиация, беспилотники. Действуя в системе разведывательно-огневого (ударного) контура, ротный является своего рода "дирижёром", управляющим "симфонией" боя. Ему необходимо вести разведку, вскрывать позиции противника, наносить огневое поражение, совершать противоогневые манёвры. Важно, чтобы решение задач шло с малыми потерями и с сохранением боеспособности подразделения.

- Как при этом используется получаемый опыт боевой подготовки?

- Опыт каждого учебного боя учитывается при планировании последующих учений, что повышает качество мероприятий боевой подготовки и развивает нешаблонность действий командиров всех уровней. В период проведения учений командиры всех степеней первостепенное внимание сосредотачивают на развёртывании пунктов управления штаба руководства, обеспечении его техническими средствами наблюдения и объективного контроля. Кстати, средства объективного контроля - беспилотные летательные аппараты и купольные камеры активно применяются. Немаловажно то, что слаженно работают штабы руководства, вследствие чего подчинённым оперативно ставятся задачи с требуемой степенью детализации. Учитывается также вариантность действий противника и изменения обстановки.

- Какие наиболее значимые мероприятия учебно-боевой деятельности прошли на Юге России в обозначенном периоде?

- В зимнем периоде 2018-2019-го учебного года подготовка войск осуществлялась поэтапно в системе боевого слаживания - от отделения до батальонной тактической группы - и заканчивалась проведением двусторонних учений, в том числе командно-штабных на местности, тактических и специальных.

Выполнение плановых показателей боевой подготовки соединений и частей обеспечило рост интенсивности и масштабности основных мероприятий. Так, общий налёт лётного состава 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО составил более 20 тысяч часов, наплаванность надводных кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии превысила в 1080 суток, достигнув 65 процентов от спланированного на год. Механики-водители боевой и автомобильной техники в среднем за полгода в сложных зимних условиях проехали на занятиях по вождению свыше 180 км.

С учётом двусторонности в зимнем периоде обучения проведено около 350 учений различного уровня. При этом в ротных тактических учениях было задействовано более 140 ротных тактических групп с привлечением свыше 70 тысяч военнослужащих. В батальонных тактических учениях приняли участие свыше 60 батальонов и приданных подразделений различных видов Вооружённых Сил и родов войск.

Двусторонние тактические учения обеспечили подготовку органов военного управления на едином оперативно-тактическом фоне по общему замыслу. С этой целью проведено более 500 командно-штабных тренировок и свыше 10 командно-штабных учений на местности.

В двусторонних учениях задействуются не только подразделения, но даже части и соединения. Под занавес зимнего периода обучения прошло двустороннее тактическое учение с дислоцированными в Чеченской Республике мотострелковыми полками полковника Романа Демурчиева и подполковника Сергея Шумейко. Переместившись на незнакомый полигон, мотострелки продемонстрировали высокое ратное мастерство и незаурядность при выполнении задач по предназначению. Особо хочется выделить командиров "воевавших" друг против друга полков, которые, управляя своими подчинёнными на "поле боя", применяли смелые и нестандартные решения. Именно к этому в боевой подготовке должны стремиться все командиры подразделений, частей и соединений.

По итогам зимнего периода обучения необходимо также отметить командиров мотострелковых бригад гвардии полковника Николая Мартынюка и полковника Романа Вяземского, командира горного соединения полковника Александра Саенко, командира мотострелковой дивизии генерал-майора Руслана Дзейтова и ряд других старших и высших офицеров.

- Вы следуете принципу "учить тому, что будет важно на войне"? Как это выглядит в системе боевой подготовки?

- Названный принцип заложен командирами в основу розыгрыша боевых действий. Иными словами, этапы учений соответствуют характеру местности, месту проведения учения, а также применению подразделений в соответствии с боевым предназначением.

Сегодня в ходе учений активно используются воздушные посты наблюдения, которые позволяют получить целеуказания на сопровождение и поражение воздушных целей и беспилотных летательных аппаратов. В ходе принятия решений учитываются все виды всестороннего обеспечения, в том числе боевого обеспечения. Обстановка досконально анализируется, после чего разрабатываются решения на охрану и оборону при выдвижении, перемещении и занятии районов боевого предназначения.

В обязательном порядке применяются инженерная и РХБ разведка местности, фортификационное оборудование рубежей и позиций, маскировка, устройство сторожевых и наблюдательных постов, застав, секретов.

В едином замысле отрабатываются задачи тылового обеспечения - размещение личного состава в полевых условиях, организация его питания, снабжения всеми положенными видами довольствия. Личный состав обучен способам выживания в сложных условиях - организации ночёвки, добычи тепла, воды и тому подобному. Развёртывается медицинское обеспечение - организуются медицинские пункты (посты), осуществляются эвакуация личного состава, оказание необходимой помощи.

В исходных районах и районах сосредоточения организованно осуществляется дозаправка машин горючим. Также в полевых условиях организуются техническое обслуживание и ремонт техники.

Военнослужащие обучены пошаговому выполнению мероприятий боевой готовности, действиям в составе штатных подразделений (тактических групп) и расчётов. Плановые занятия и тренировки позволяют дать им уверенные знания и привить практические навыки действий при приведении в высшие степени боевой готовности. Это было продемонстрировано при снятии техники с кратковременного хранения и выполнении алгоритма подготовки вооружения и военной техники к применению (выверке оружия и подготовке техники к совершению марша).

- Современные вооружённые конфликты ознакомили нас с такими терминами и понятиями, как "танковая карусель", "сирийский вал", тоннельные войны, минные шлагбаумы, "шахид-мобили". Изучается ли этот опыт в войсках? И насколько масштабно?

- В процессе учебно-боевой деятельности мы не просто знакомим военнослужащих с применяемыми в современных вооружённых конфликтах методами и формами ведения боевых действий. Любой яд должен нейтрализоваться соответствующим противоядием. Поэтому важно не просто знать, что это, но и уметь этому противостоять. Что, к примеру, даёт боевикам использование "шахид-мобилей" (мощных, начинённых взрывчаткой колёсных или гусеничных транспортных средств)? Ведь это не просто движущаяся на позиции или охраняемый объект "супербомба". Это таран, позволяющий пробить брешь в обороне. А ещё это обладающий деморализующим фактором способ нанесения ударов.

То же самое можно сказать о ведении террористами тоннельных войн, использовании в том числе и запрещённых международным правом форм ведения боевых действий. Поэтому нужно быть в готовности противостоять подобному. На учениях отрабатываются задачи по борьбе с "шахид-мобилями" силами и средствами ПЗРК [видимо, имеются в виду ПТРК - bmpd] и гранатомётчиков, выставляются минные шлагбаумы, применяются способы ведения противотуннельной войны. ЮВО одним из первых в Российской армии стал в ходе боевой учёбы отрабатывать такой приём, как "танковая карусель", использовать в качестве оборонительного средства так называемый сирийский вал. По-новому стали использоваться боевые возможности подразделений Сухопутных войск. Например, ведение танкистами огня по-артиллерийски (с закрытых огневых позиций, на большом удалении), работа различных подразделений в системе разведывательно-огневого и ударного контура, ведение контрснайперской борьбы, использование мотострелков в аэромобильных подразделениях в составе ротных тактических групп и многое другое. Всё это отрабатывается в ходе плановых занятий по боевой подготовке.

Юрий БОРОДИН, "Красная звезда"

Генерал-майор Рустам Мурадов (с) "Красная звезда"