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15.08.2019
Naked Science

NASA успешно протестировало два космических аппарата на водных двигателях

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CubeSat
CubeSat.
Источник изображения: https://naked-science.ru

Два миниатюрных спутника-близнеца CubeSat впервые показали отличный скоординированный маневр.

Прямо сейчас крошечные искусственные спутники Земли CubeSat весом не более полутора килограммов находятся на низкой околоземной орбите. И в конце июня Космическое агентство США провело испытание, во время которого два CubeSat, будучи на расстоянии девяти километров друг от друга, соединились с помощью радиосвязи: в результате один из аппаратов отдал команду, чтобы второй аппарат активировал свой водный двигатель и двигался навстречу первому.

Как сообщается на сайте NASA, тесты прошли успешно и продемонстрировали первый скоординированный маневр между двумя CubeSat.

«Подобные демонстрации помогут продвинуть технологии, которые позволят более широко использовать малые космические корабли на орбите Земли и за ее пределами», — рассказал Роджер Хантер, руководитель Программы технологий малых космических аппаратов.



По словам представителей агентства, дальнейшие испытания помогут создать целую сеть автономных миниатюрных космических аппаратов, которые смогут самостоятельно выполнять ряд определенных действий, изначально прописанных для них человеком.

Ранее американские ученые отчитались о работе орбитального «роя» более сотни микроскопических спутников ChipSats.

Мария Азарова

Права на данный материал принадлежат Naked Science
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Страны
США
Компании
NASA
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