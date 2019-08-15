Китайцы запрягли робособак в упряжку

Китайская компания Unitree Robotics показала, что их четвероногие роботы Laikago способны работать совместно для перевозки грузов. В опубликованном на YouTube ролике показано, как роботы переносят человека, буксируют минивэн и перетягивают канат.

В последние годы робототехнические компании начали заниматься не только разработкой прототипов, но и выпуском коммерческих версий своих продуктов, в том числе четвероногих роботов. Ghost Robotics продает ловкого робота Minitaur, у Boston Dynamics есть коммерческая модель Spot, а китайская компания Unitree Robotics продает робота под названием Laikago, который назван в честь первой собаки-космонавта.

Для демонстрации возможностей своих роботов разработчики придумывают различные трюки — например, весной этого года Boston Dynamics с помощью SpotMini в упряжке отбуксировала грузовик. Unitree Robotics сняла похожее видео — в нем показано три разных сценария коллективной работы Laikago Pro (более мощная коммерческая версия Laikago).

Несмотря на то, что официальная грузоподъемность Laikago Pro составляет пять килограммов, в опубликованном ролике показано, что роботы способны переносить взрослого человека вчетвером. Также на видео восемь роботов в упряжке буксируют небольшой минивэн с двумя пассажирами и перетягивают канат.

У Unitree Robotics есть и другие разработки — этой весной компания показала четвероногого робота AlienGo. В отличие от Laikago, новый робот имеет полноценный защитный корпус, а также несколько штатных визуальных датчиков.

Николай Воронцов