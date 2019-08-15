"Разрушает всю систему". Политолог о позиции США по СНВ-3

США усомнились в продлении СНВ-3 из-за российских гиперзвуковых ракет, пишут СМИ. Работу над договором нужно продолжать, уверен военный политолог Александр Перенджиев. Он прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.

Разработки в России гиперзвуковых крылатых ракет ставят под вопрос продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), считают в Белом доме. Об том пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.

В Вашингтоне вывод о российских разработках сделали после трагедии при испытании реактивной двигательной установки 8 августа. В американской разведке считают, что недалеко от Неноксы взорвался прототип крылатой ракеты "Буревестник". В Минобороны и Росатоме ранее указывали, что взрыв с последующим возгоранием произошли при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

По словам источника Reuters, Вашингтон пока не готов сказать, был ли это ядерный взрыв, но считает, что радиоактивных элементов там не было.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев прокомментировал ситуацию.

"Ситуация складывается таким образом, что официальный Вашингтон, скорее всего, не пойдет на заключение договора СНВ-3. И, конечно, это полностью разрушает всю систему международной безопасности. И я полагаю, что в создавшихся условиях надо будет все равно вести работу по заключению каких-то договоров – может быть, пробовать заключать договоры не на двусторонней, а на многосторонней основе. На сегодняшний день ядерным оружием обладают 9 государств, 5 из них на официальной основе, 4 – не совсем. Эти страны развивают ракетные технологии. Конечно, это не лучшим образом отражается в целом на системе международной безопасности. Будем надеяться, что сможем договориться, и присоединятся другие государства", - сказал Александр Перенджиев.

В начале августа прекратил действие ДРСМД. Вашингтон в одностороннем порядке решил выйти из данного соглашения, обвинив Москву в его длительном нарушении. Россия все обвинения отвергает.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном об ограничении вооружений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года, и пока Белый дом официально не принял решения о его продлении.