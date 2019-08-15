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15.08.2019
ТАСС

ЕКА сообщило об угрозах миссии ExoMars-2020

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

Представители Европейского космического агентства заявили, что пока не могут решить некоторые проблемы с созданием парашютной системы

ПАРИЖ, 14 августа. /ТАСС/. Специалисты, ведущие подготовку российско-европейской миссии ExoMars-2020, пока не могут решить ряд проблем с созданием парашютной системы. Об этом сообщили в среду Agence France-Presse (AFP) представители Европейского космического агентства (ЕКА). По их мнению, если эта проблема не будет успешно решена в ближайшее время, то не удастся выдержать срок отправки миссии, намеченный на лето 2020 года.

"Вся группа специалистов мобилизована на то, чтобы успешно уложиться в сроки", - заявил AFP Франсуа Спото, ответственный за эту миссию. По его словам, новое испытание парашюта должно быть проведено в США в ноябре-декабре. За ним последует другое, назначенное на февраль 2020 года. "Мы просто обязаны оба испытания провести успешно", - подчеркнул Спото.

Он высказал при этом мнение, что "не существует причин излишне паниковать". "Но в то же время совершенно очевидно одно - мы можем осуществлять миссию только с исправным оборудованием", - добавил он.

ЕКА сообщило 12 августа, что проведенное 5 августа испытание самого большого парашюта из парашютной системы для посадочной платформы миссии ExoMars-2020 завершилось неудачей. В конце мая неудачным было испытание совокупности из четырех парашютов - двух основных и двух вытяжных.

Миссия на Марс

ExoMars - совместная программа ЕКА и Роскосмоса по исследованию Марса. Старт новой миссии запланирован на июль 2020 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур.

Целью проекта является исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата. Аппарат должен будет доставить к планете российскую посадочную платформу для высадки европейского марсохода на поверхность. После схода марсохода платформа начнет работать как автономная научная станция для изучения состава и свойств поверхности и атмосферы Марса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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