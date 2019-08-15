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15.08.2019
Интерфакс-АВН

Сирийские военные близки к захвату стратегически важного населенного пункта в Латакии

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На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Алаеддин

Дубай. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Сирийские правительственные войска благодаря поддержке с воздуха ВКС РФ близки к тому, чтобы занять стратегически важный населенный пункт в провинции Латакия, сообщает в среду портал "Аль-Масдар".

По его информации, речь идет о городе Кабани на северо-востоке провинции. Он находится в гористой местности. В случае успеха операции военные смогут оттуда обстреливать расположенные ниже позиции действующих в Латакии боевиков.

Как сообщает "Аль-Масдар", наступление ведет сирийская четвертая танковая дивизия. Оно сопровождается ударами российской авиации. Так, по данным портала, массированные удары с воздуха по мишеням террористов были нанесены, в частности, во вторник.

Наступательная операция последовала после недавней попытки экстремистов при помощи беспилотников атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Латакии.

В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим при помощи шести беспилотников, способных маневрировать.

"Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все шесть ударных беспилотных аппарата террористов были уничтожены на безопасных дистанциях. Пострадавших или материального ущерба нет", - заявили в Минобороны России.

По данным российских военных, шесть "маневрирующих" беспилотных летательных аппаратов были обнаружены средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы "Хмеймим" 11 августа около 20:10 мск.

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