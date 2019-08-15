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15.08.2019
Интерфакс-АВН

Пакистан готов дать Индии военный ответ в случае обострения в Кашмире - премьер

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Развод пограничников на индо-пакистанской границе – ежедневное шоу с демонстрацией "понтов"
Развод пограничников на индо-пакистанской границе – ежедневное шоу с демонстрацией "понтов".
Источник изображения: Mohsin Raza/Reuters

Дубай. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Премьер Пакистана Имран Хан заявил в среду о готовности Исламабада дать военный ответ Дели в случае обострения обстановки в индийском штате Джамму и Кашмир, сообщила газета The Guardian.

"У пакистанской армии есть заслуживающая доверия информация о том, что они (Индия - ИФ) планируют что-то сделать в пакистанском Кашмире, и они готовы. Мы дадим жесткий ответ", - заявил Хан.

"Мы приняли решение, что если Индия совершит любое нарушение, мы будем биться до конца... Пришло время преподать вам (властям Индии - ИФ) урок", - добавил он.

Глава пакистанского правительства также подверг критике решение Дели отменить особый статус индийского штата Джамму и Кашмир и ввести на этой территории прямой контроль Дели.

Имран Хан в среду, когда Пакистан отмечает День независимости, посетил контролируемую Исламабадом часть Кашмира.

Кашмир - территория, населенная мусульманским большинством, разделена между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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Страны
Индия
Пакистан
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