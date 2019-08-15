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15.08.2019
Lenta.ru

"Американский Северодвинск" восстановят

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Источник изображения: Фото: L. Marquez / Navy

Испытательную станцию Чайна-Лейк Военно-морских сил (ВМС) США в Калифорнии восстановят после июльского землетрясения, из-за которого около 20 процентов ее сооружений пришли в негодность, сообщает Navy Times.

Издание отмечает, что ремонт, который потребует около двух миллиардов долларов, должен завершиться в 2021 году. В комментариях американских военных, которые получило Navy Times, уточняется, что более половины всех зданий станции были построены до 1980 года, а некоторые сохранились еще со времен Второй мировой войны.

В августе на 45-м государственном центральном морском испытательном полигоне ВМФ России, где тестируется практически все ракетное вооружение российского флота, расположенном вблизи поселка Ненокса на побережье Белого моря, примерно в 30 километрах от Северодвинска (Архангельская область), при работах, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке, погибли семь человек.

Станция Чайна-Лейк площадью более 4,5 тысячи квадратных километров является крупнейшим наземным испытательным полигоном ВМС США. При оружейных тестах американские военные имеют право ограничивать перемещения гражданских самолетов в воздушном пространстве вокруг станции над площадью 51 тысяча квадратных километров (12 процентов территории Калифорнии).

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