"Решат две задачи": зачем США размещать свои ракеты вблизи России

Эксперт назвал места размещения американских ракет

Американские власти не планируют размещать свои ракеты, которые были запрещены ДРСМД, в Европе. Их будут базировать в Азиатско-тихоокеанском регионе, заявил американский посол в России. По мнению экспертов, скорее всего местом их дислокации станут Япония и Южная Корея, так как они максимально выгодно расположены, чтобы США потенциально могли нанести удар по России и Китаю.

США могут разместить свои ракеты в Японии и Южной Корее, считает капитан 1 ранга в отставке, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. Так в интервью телеканалу "Звезда" он прокомментировал слова американского посла в России Джона Хантсман, который ранее заявил, что американские власти планируют размещение запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) систем в Азиатско-тихоокеанском регионе.

"Корею при желании могут просто заставить, несмотря на ее нежелание. Но в первую очередь стоит говорить о Японии. В других местах размещение ракет средней и меньшей дальности не имеет особого смысла, потому что эти ракеты нужны американцам для решения двух задач", - отметил эксперт.

Первой задачей собеседник СМИ назвал нанесение "обезглавливающего удара по Китаю", то есть уничтожение их центров управления межконтинентальными баллистическими ракетами, самого оружия, а также "мест дислокации китайских атомных подводных лодок с ракетами подобного типа". Таким образом, по мнению специалиста, американские военные лишат Китай возможности нанести ответный удар.

"Подлетное время ракет будет очень небольшим, речь идет о нескольких минутах, в то время как Китай пока не имеет развитую систему противоракетного наблюдения, что, безусловно, идет на руку американцам", - уверен Сивков.

Вторая задача США - нанести удар по российским силам. "Конкретнее, речь идет о подводных лодках, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами, что базируются в Петропавловске-Камчатском", - обратил внимание капитан в отставке. По его словам, американцы делают ставку на внезапность удара и небольшое подлетное время.

"В общем, ракеты средней и меньшей дальности США - это элемент подготовки к нанесению так называемого обезглавливающего и обезоруживающего удара, предназначенный для решения конкретных задач - нейтрализации ядерного потенциала России и Китая", - считает Сивков. По его словам, американское руководство, кроме эти двух стран, не видит для себя угрозы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

При этом специалист отметил, что система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) не идеальна, и бывали случаи, когда она реагировала на ложные цели. Однако времени полета от США до России, которое составляет порядка 30 мин, хватает для адекватной идентификации цели и выявления реальной угрозы. "А когда подлетное время составляет 5-8 мин, что достигается за счет установки ракет на более близкой дистанции, то почти невозможно точно определить угрозу и вовремя среагировать", - отметил Сивков, добавив, что из-за этого возникает риск "того, что в ответ на ложное срабатывание СПРН либо Россия, либо Китай могут применить против США свое оружие, то есть резко повышается угроза масштабной ядерной войны".

Информацию о том, что американские власти намерены разместить свои ракеты на первой цепи островов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а не в Европе, сообщил посол США в РФ Джон Хантсман в комментарии радиостанции "Эхо Москвы"14 августа.

"Всегда есть угроза, и всегда виноваты Соединенные Штаты. Но ответ, данный нашим новым министром обороны не далее, если я не ошибаюсь, чем на этой неделе, состоял в том, что даже если системы этого класса оружия и потребуются, то скорее всего они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-тихоокеанском регионе, а не в Европе", - сказал американский представитель. В то же время Хантсман подчеркнул, что на встречах с российским руководством эта тема не обсуждалась.

При этом глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что слова посла не гарантируют неразмещение американских ракет в Европе.

"При всем понимании значимости слов посла, представляющего официальную позицию страны, далек от иллюзий в отношении планов США по РСМД. Не для того американцы выходили из договора, чтобы продолжать его соблюдать. Единственной гарантией неразмещения американских ракет в Европе был сам ДРСМД", - сказал Косачев ТАСС.

Сенатор отметил, что без этого соглашения в настоящее время "ситуация непредсказуема и в силу этого крайне тревожна".

Действие ДРСМД было окончательно прекращено 2 августа этого года, когда из него вышли США. Согласно этому договору, который был заключен еще в 1987 году, российская и американская стороны обязывались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, которые попадали под действие соглашения, - ракеты средней (от 1 до 5,5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности. Кроме того, такое вооружение нельзя было производить, испытывать и развертывать их в будущем.

Ангелина Мильченко