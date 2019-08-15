Российские комплексы РЭБ способны ослепить самолеты-невидимки F-35

Российские системы РЭБ, развернутые в Сирии, ослепляют американские самолеты-невидимки F-35 и F-22.

Как утверждает американское издание The National Interest, с недавних пор на границе Сирии и Израиля заработали российские системы РЭБ, которые глушат системы GPS. Это сильно мешает полетам израильской авиации над территорией Сирии, в том числе новейшим истребителям пятого поколения F-35, которые в США называют неуязвимыми. Помехи, которые нарушают системы навигации у F-35, исходят с российской авиабазы Хмеймим, утверждает The National Interest.

Издание предполагает, что работа российских РЭБ началась после того, как ВВС США развернули стелс-истребители F-22 и F-35 в Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах. Тем самым Россия пытается помешать Америке наращивать свое авиакрыло для возможной атаки по Тегерану.

По мнению издания, израильская авиация просто стала заложником противостояния больших держав. Россия не упускает возможность потренироваться на самолетах ВВС Израиля, которые закупаются в Америке.

Вместе с тем американцы признают, что российские "глушилки" работают и для того, чтобы обезопасить наши базы в Сирии от атак беспилотников.

"Москва пытается помешать как западным самолетам, в том числе ультрасовременным невидимкам F-22 и F-35, так и самодельным беспилотникам террористов", - отмечает издание.

Радиус действия "Красухи" составляет 300 километров в любом направлении. Этот комплекс анализирует тип сигнала и воздействует на противника сильным помеховым излучением

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал "РГ", что, по его сведениям, в Хмеймиме и Тартусе с 2015 года развернуто несколько комплексов радиоэлектронной борьбы, в том числе "Красуха" и "Москва-1".

Эти системы радиоэлектронной борьбы предназначены для защиты нашей группировки как от самолетов-разведчиков, так и от попыток атаковать базы с воздуха.

Комплексы могут выводить из строя радары самолетов противника, системы самонаведения бомб и ракет, создавать помехи в работе беспилотников.

Радиус действия "Красухи" составляет 300 километров в любом направлении. Этот комплекс анализирует тип сигнала и воздействует на противника сильным помеховым излучением.

"Москва-1", в свою очередь, сканирует воздушное пространство и, обнаружив противника, передает данные средствам ПВО и ВВС.

"Непонятно это возмущение. Россия хочет обезопасить свои базы от дронов боевиков, которые постоянно совершенствуются, подозреваю, что не без помощи специалистов с Запада", - отметил Леонков в разговоре с корреспондентом "РГ".

По его словам, наших военных вполне оправданно тревожит тот факт, что возле баз постоянно совершаются полеты западной авиации.

"Комплексы РЭБ не позволяют глазеть на то, что происходит у нас на базах в Хмеймиме и Тартусе, не летайте рядом с ними и не будете слепнуть", - сказал эксперт.

Александр Степанов