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15.08.2019
Lenta.ru

США проведут "летные испытания" ядерного реактора

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Kilopower
Kilopower.
Источник изображения: Фото: NASA Glenn

Американский компактный ядерный реактор Kilopower, предназначенный для лунных и марсианских пилотируемых миссий, может быть готов к летным испытаниям уже в 2022 году, передает SPACE.com заявление руководителя соответствующего проекта в Лос-Аламосской национальной лаборатории в Нью-Мексико (США) Патрика Мак-Клура.

"Я думаю, что три года — это реально возможный срок", — уверен специалист. Он же уточнил, что НАСА и Министерство энергетики США, в чьем ведении находится Лос-Аламосская национальная лаборатория, могут не разделять такую точку зрения.

Мак-Клура заметил, что установка, прошедшая в период с ноября 2017-го по март 2018-го серию критических наземных испытаний, способна вырабатывать не менее 1 киловатта электроэнергии, а также допускает увеличение мощности до 10 киловатт со сроком службы около 15 лет. В последнем случае устройство будет иметь высоту 3,4 метра и массу 2 000 килограммов, из которых обеспечение экранирования занимает 500 килограммов (может быть урезано при условии закапывания реактора в лунный или марсианский грунт).

По словам Мак-Клура, падение Kilopower на поверхность Земли не будет представлять опасности, поскольку запуск установки планируется осуществлять лишь в дальнем космосе. Специалист считает, что небольшая исследовательская станция на поверхности Марса потребует выработку около 40 киловатт электроэнергии, то есть четырех стандартных Kilopower.

8 августа на военном полигоне под Северодвинском при работах, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке (ДУ), погибли семь военных и гражданских специалистов.

В июле "Роскосмос" в своем отчете за 2018 год сообщил об изготовлении и проведенных автономных испытаниях ряда составных частей макета наземного прототипа транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса ("ядерного буксира").

В мае 2018 года НАСА и Лос-Аламосская национальная лаборатория объявили об успешном испытании Kilopower.

Kilopower состоит из ядерного реактора, двигателя Стирлинга и генератора переменного тока. Первый выделяет тепло, второй преобразует его в механическую энергию, а третий превращает энергию движения в электрическую. В качестве ядерного топлива Kilopower использует уран-235, а сердечник реактора по своим размерам сравним с рулоном бумажных полотенец. Над Kilopower с 2015 года работают в НАСА, Лос-Аламосской национальной лаборатории и Центре национальной безопасности Y-12 (Теннесси).

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