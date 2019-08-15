Войти
15.08.2019
ТАСС

На МКС отправят партию тульских пряников

377
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: Фото: NASA / Getty Images

В пресс-службе правительства Тульской области уточнили, что в пряниках будет фруктовая начинка. Кроме того, в состав десерта входит мед

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Партия тульских пряников будет доставлена на Международную космическую станцию (МКС). Инициатива отправки пряников в космос принадлежит главе Тульской области Алексею Дюмину, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона в среду.

"В Туле по инициативе губернатора Алексея Дюмина кондитерская фабрика "Ясная Поляна" испекла первую партию уникальных пряников для отправки на Международную космическую станцию (МКС). Это совместный проект правительства Тульской области и госкорпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении.

Пряник полностью ручной работы, по традиции тульских мастеров он содержит натуральный мед и фруктовую начинку, уточняет пресс-служба.

Партия пряников была отправлена в Москву для подготовки и последующей отправки специальным бортом на космодром Байконур.

Тульская кондитерская фабрика "Ясная поляна" образована в 1973 году, также входит в холдинг, является ведущим производителем кондитерских товаров Тульской области, выпускает свыше 100 наименований изделий.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Похожие новости
27.06.2019
Очередная коррекция орбиты МКС запланирована на 3 июля
06.03.2019
В NASA не смогли подтвердить встречу Рогозина и замглавы ведомства на Байконуре 14 марта
23.03.2018
Казахстан, РФ и ОАЭ договорились о расширении сотрудничества в космической деятельности
04.04.2017
Сокращенный экипаж новой экспедиции на МКС утвердят в Звездном городке
29.08.2011
Запуск спутника ГЛОНАСС отложен до осени
11.07.2011
Россия: древний бестселлер космических полетов (Handelsblatt)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.08 09:06
  • 76
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 15.08 09:00
  • 9
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 08:27
  • 7
Россия модернизирует военную промышленность Кубы
  • 15.08 07:58
  • 123
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 15.08 07:17
  • 62
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 15.08 07:00
  • 116
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 15.08 06:40
  • 9
Настойчивые разговоры о 4-дневной рабочей неделе в России
  • 15.08 05:27
  • 8
МВД Перу приобретет транспортный самолет Ан-178
  • 14.08 22:15
  • 3
В России оценили "смертоносные" штурмовики Украины
  • 14.08 20:54
  • 50
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 14.08 18:29
  • 14
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 14.08 18:00
  • 4
Средняя зарплата в "Роскосмосе" и его дочерних компаниях составила около 60 тыс. рублей за прошлый год - отчет
  • 14.08 17:47
  • 7
Россия продолжит разработку нового оружия, несмотря на ЧП под Архангельском - сенатор
  • 14.08 15:35
  • 3
Стрелять по-тихому
  • 14.08 13:49
  • 7
Анализ фундаментальных экономических факторов как способ предсказать изменение курса валют