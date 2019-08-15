Сергею Шойгу показали тяжелые боевые бронемашины-беспилотники

Настоящей сенсацией обернулось посещение министром обороны Сергеем Шойгу танкостроительного предприятия в Нижнем Тагиле. Ему показали прототипы танков-роботов.

Гендиректор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения, входящего в "Уралвагонзавод", Андрей Терликов познакомил министра не только со всей линейкой выпускаемой продукции военного назначения, но и продемонстрировал нечто совершенно новое.

Министру обороны показали образцы высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе шасси танка Т-72Б3. Возможно, их начнут выпускать уже в ближайшем будущем.

Еще при создании платформы "Армата" говорилось, что на ее базе создадут не только классические танки и боевые машины пехоты, но и серию роботизированной техники. Работы в этом направлении, что стало очевидно, велись достаточно активно. Но внедрять полученные результаты решили пока на хорошо отработанных и очень надежных танках Т-72Б3.

Сообщается, что на начальном этапе создадут два типа безэкипажных бронемашин.

Один можно назвать танком прорыва. Он будет иметь классическую 125 мм пушку или даже более мощное орудие. Этот робот способен прорвать самую укрепленную оборону и проложить путь для обитаемых машин мотострелковых подразделений. Важно то, что танк будет иметь усиленную броню, а также новейшие комплексы активной и динамической защиты. Подбить его очень сложно. Ну а возможный подрыв на мине грозит лишь остановкой - людей в машине нет, никто не пострадает.

Другой тип - это роботизированная боевая машина огневой поддержки. Она должна поддерживать шквалом огня пехоту, выявлять и уничтожать все огневые точки противника в районе ведения боевых действий. Это может быть уже готовый вариант БМПТ "Терминатор" или машина с новым вооружением, например, с автоматической 57 мм пушкой.

При ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС уже использовались полностью роботизированные инженерные машины на базе Т-72

В том, что специалистам "Уралвагонзавода" удастся создать вполне боеспособный танк-робот, сомневаться не стоит. Сегодня мало кому известно, но такие танки "воевали" еще в 1986 году. При ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС использовались полностью роботизированные инженерные машины разграждения ИМР-2, созданные на базе Т-72. Они показали высокую эффективность и хорошую управляемость в условиях повышенной радиоактивности. Управление велось из такой же инженерной машины на удалении от самых опасных зон. Показательно, что уже тогда применялись телевизионные камеры высокого разрешения, которые позволяли видеть все, что происходит вокруг машины-робота и по пути его движения.

Как говорят специалисты, сегодня к управлению безэкипажными танками, скорее всего, будут подключены и беспилотники.

Т-72, созданные почти полвека назад и казавшиеся морально устаревшими, приобретают вторую жизнь. В своей конструкции танк оказался настолько оптимальным, что даже западные эксперты в области вооружений считают его лучшим средним танком второй половины ХХ века.

Кстати, на проходившем в рамках Международных военных игр "АрМИ-2019" танковом биатлоне проявилась еще одна удивительная особенность старой, но совсем не устаревшей машины. Т-72Б3 смог развить скорость 82 км/час. Самые современные "Абрамсы", "Леопарды" и "Леклерки" такими динамическими характеристиками похвастаться не могут.

Сергей Птичкин