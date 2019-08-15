Войти
15.08.2019
Известия.ru

Обсерватория "Спектр-РГ" подтвердила активность черной дыры Стрелец-А

436
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" провела пробное наблюдение за сверхмассивной черной дырой Стрелец-А в центре Млечного пути. Об этом сообщили в "Роскосмосе" в среду, 14 августа.

Обсерватория сейчас находится на этапе перелета в окрестность точки Лагранжа L2 системы "Солнце — Земля". Ее наблюдения подтвердили высокую активность черной дыры, масса которой в 4 млн раз превышает массу солнца.

Сверхмассивная черная дыра Стрелец-А недавно начала демонстрировать активность, подчеркнули в "Роскосмосе". Яркость увеличивалась в 100 раз.

31 июля были опубликованы первые снимки, сделанные обсерваторией "Спектр-РГ". На нем изображен рентгеновский пульсар "Центавр Х-3" (Cen X-3), расположенный в 18,6 тыс. световых лет от Земли. Расстояние от обсерватории до нашей планеты на время получения первого сигнала от космического источника составило 1,143 млн км.

Астрофизическая станция "Спектр-РГ" была выведена на орбиту ракетой-носителем "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03", запущенной с космодрома Байконур 13 июля.

Ожидается, что обсерватория будет исследовать космос в течение 6,5 года, из которых четыре года — сканировать звездное небо, а 2,5 года — точечно наблюдать за объектами.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Протон-(К)М
Стрелец
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
ОБСЕ
Похожие новости
01.08.2019
Ракета "Протон-М" для запуска спутников по программе Eutelsat доставлена на Байконур
22.07.2019
Орбиту обсерватории "Спектр-РГ" скорректируют в понедельник - РАН
12.07.2019
Специалисты выявили замечание к ракете "Протон" перед запуском "Спектра-РГ"
24.06.2019
Причиной переноса запуска "Протона-М" со "Спектром-РГ" стала разрядившаяся батарея телескопа - СМИ
24.08.2017
Сроки пуска "Спектра-РГ" станут понятны после завершения комплексных испытаний в сентябре
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.08 09:06
  • 76
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 15.08 09:00
  • 9
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 08:27
  • 7
Россия модернизирует военную промышленность Кубы
  • 15.08 07:58
  • 123
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 15.08 07:17
  • 62
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 15.08 07:00
  • 116
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 15.08 06:40
  • 9
Настойчивые разговоры о 4-дневной рабочей неделе в России
  • 15.08 05:27
  • 8
МВД Перу приобретет транспортный самолет Ан-178
  • 14.08 22:15
  • 3
В России оценили "смертоносные" штурмовики Украины
  • 14.08 20:54
  • 50
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 14.08 18:29
  • 14
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 14.08 18:00
  • 4
Средняя зарплата в "Роскосмосе" и его дочерних компаниях составила около 60 тыс. рублей за прошлый год - отчет
  • 14.08 17:47
  • 7
Россия продолжит разработку нового оружия, несмотря на ЧП под Архангельском - сенатор
  • 14.08 15:35
  • 3
Стрелять по-тихому
  • 14.08 13:49
  • 7
Анализ фундаментальных экономических факторов как способ предсказать изменение курса валют