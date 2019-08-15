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15.08.2019
Интерфакс-АВН

США обвиняют в кибератаках только своих оппонентов - Совбез РФ

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Глобальная кибератака. Архивное фото
Глобальная кибератака. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - США и другие западные страны обвиняют в кибератаках своих оппонентов, не приводя доказательств, заявили в Совете безопасности РФ.

"К сожалению, Вашингтон и союзники проблематику безопасного использования информационных и коммуникационных технологий рассматривают с позиций геополитической конъюнктуры и своекорыстных интересов. В адрес тех, кто не является их политическими единомышленниками, постоянно выдвигаются обвинения в совершении компьютерных атак", - заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью "Российской газете".

"Они настаивают, что группа стран в одностороннем порядке может выносить вердикт виновности в совершении кибератаки. По их разумению, доказательной базой может стать "коллективная атрибуция" - то есть совместное определение источника атаки. Однако технология такой атрибуции не раскрывается, и, значит, о достоверности речь не идет", - заявил Храмов.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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