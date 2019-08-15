В Таллине высказались за укрепление оборонного сотрудничества Эстонии с США
Флаги США и Эстонии.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/
Таллин. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Эстония желает укрепить оборонное сотрудничество с США, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).
"США оказывали наибольшую помощь в обеспечении нашей безопасности, и Эстония желает, чтобы оборонное сотрудничество в будущем крепло еще сильнее", - сказал Рейнсалу на состоявшейся в среду в Таллине встрече с сенатором США Роном Уайденом (Ron Wyden), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.
Министр подчеркнул, что "США были для Эстонии ключевым союзником, и мы работаем во имя укрепления связей".
Стороны обсудили политические тенденции в Европе, двусторонние отношения, "угрозы для региона со стороны России", вопросы кибербезопасности и дигитального общества, отметили в пресс-службе.
Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Проекты
Похожие новости
25.06.2019
The American Interest (США): когда твой сосед Россия — личное отношение с близкого расстояния