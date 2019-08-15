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15.08.2019
Интерфакс-АВН

В Таллине высказались за укрепление оборонного сотрудничества Эстонии с США

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Флаги США и Эстонии
Флаги США и Эстонии.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Таллин. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Эстония желает укрепить оборонное сотрудничество с США, заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

"США оказывали наибольшую помощь в обеспечении нашей безопасности, и Эстония желает, чтобы оборонное сотрудничество в будущем крепло еще сильнее", - сказал Рейнсалу на состоявшейся в среду в Таллине встрече с сенатором США Роном Уайденом (Ron Wyden), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

Министр подчеркнул, что "США были для Эстонии ключевым союзником, и мы работаем во имя укрепления связей".

Стороны обсудили политические тенденции в Европе, двусторонние отношения, "угрозы для региона со стороны России", вопросы кибербезопасности и дигитального общества, отметили в пресс-службе.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Эстония
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Кибербезопасность
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