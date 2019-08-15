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15.08.2019
Известия.ru

Меркель обвинила Россию в окончании ДРСМД

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Канцлер Германии Ангела Меркель высказала мнение, что Россия виновата в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире. Об этом она заявила на пресс-конференции в Берлине в среду, 14 августа.

"Я крайне сожалею о том, что Россия доказуемо нарушила Договор о РСМД и таким образом подала повод для окончания этого договора", — приводит ее слова "РИА Новости".

Меркель подчеркнула, что НАТО найдет "общий ответ" на расторжение соглашения и будет прилагать все усилия, чтобы настаивать на дальнейшем ограничении вооружений.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.

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Страны
Германия
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
РСМД
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