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15.08.2019
Известия.ru

В Совфеде сравнили слова Меркель о ДРСМД с позицией сержанта в строю

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Канцлер Германии Ангела Меркель выступает на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности
Канцлер Германии Ангела Меркель выступает на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Andreas Gebert

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в среду, 14 августа, сравнил заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия "дала повод" для окончания действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) с позицией сержанта, стоящего в строю и поглядывающего на капитана.

Сенатор напомнил, что российская сторона неоднократно предлагала США ознакомиться с теми системами, которые, по мнению американской стороны, выходили за рамки ДРСМД. Однако Соединенные Штаты не явились на презентацию систем и не предъявили доказательств.

"Так что заявление Меркель в данной ситуации — это позиция сержанта, который, стоя в строю, поглядывает на капитана. Что командует капитан, то и исполняет сержант", — цитирует Морозова RT.

По словам члена Совфеда, странно было бы услышать от Меркель какую-то другую оценку. "Сказать что-то другое — означает признать кардинальную неправоту Вашингтона", — подчеркнул он.

Ранее в этот же день Меркель высказала мнение, что в прекращении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), из-за чего была утрачена часть системы ограничений вооружений во всем мире, виновата Россия. Об этом канцлер заявила на пресс-конференции в Берлине.

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Страны
Германия
Россия
США
Проекты
РСМД
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