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15.08.2019
Lenta.ru

Ракетам США подобрали цели в России

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Источник изображения: Фото: Matthew Daniels / Reuters

Американские ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), скорее всего, будут размещаться на территории Японии и Южной Кореи, приводит "Звезда" комментарий первого вице-президента Академии геополитических проблем (АГП), капитана 1-го ранга в отставке Константина Сивкова.

По мнению военного эксперта, развертывание подобного оружия в указанных локациях сокращает подлетное время до целей в России и Китае с 30 до 5-8 минут — в частности, предоставляет США "возможность ударить по российским ядерным силам, а конкретнее речь идет о подводных лодках, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами, что базируются в Петропавловске-Камчатском".

Капитан 1-го ранга в отставке уверен, что сокращение подлетного времени американских ракет повышает риск некорректного срабатывания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), что резко повышает угрозу масштабной ядерной войны.

ДРСМД прекратил свое действие 2 августа.

Данное соглашение, ставшее одним из символов завершения холодной войны, было подписано Советским Союзом и Соединенными Штатами в декабре 1987 года. Договор запрещал СССР и США производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязывал ликвидировать соответствующие пусковые установки.

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Страны
Китай
Россия
США
Южная Корея
Япония
Проекты
РСМД
СПРН
Ядерный щит
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