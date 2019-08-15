"Бородавочники" ещё полетают

"Бородавочник" остаётся на боевом дежурстве. Вчера, 13 августа, портал defence-blog.com сообщил о том, что последний из 173 американских штурмовиков А-10 Thunderbolt II получил новое крыло.

Программа Enhanced Wing Assembly по замене крыла самолёта А-10 Thunderbolt II была запущена ещё в 2011 году и несколько раз оказывалась под угрозой срыва. В 2015 году в целях экономии бюджетных средств планировалось списать бо?льшую часть А-10 Thunderbolt II, и ВВС США пришлось отстаивать своих "стариков".

А-10 Thunderbolt II на "капремонте". Источник изображения: defence-blog.com

Вчера стало известно, что последний из 173 самолётов А-10 Thunderbolt II, продолжающих нести службу, получил новое крыло и совершил тестовые полёты. Таким образом, программа Enhanced Wing Assembly официально завершена и продлевает срок службы "Бородавочников" на 10 000 лётных часов, что позволит им находиться на боевом дежурстве ещё более десятилетия.

А-10 Thunderbolt II поступил на вооружение в 1977 году. Поначалу американские пилоты скептически относились к А-10 Thunderbolt II, из-за специфического вида прозвав их "бородавочниками". Однако мощное вооружение этих штурмовиков сделало их крайне востребованными для поддержки сухопутных операций. Ранее Warspot рассказывал о возможностях GAU-8 Avenger – одной из самых мощных авиационных пушек в мире, которой оснащён этот штурмовик.