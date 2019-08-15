Поближе к США: Ту-160 перебазировался в Анадырь

Два ракетоносца Ту-160 перебазировались к границам США

Российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 перебазировались на аэродром Анадырь, расположенный вблизи границ США. В российском военном ведомстве уточнили, что перелет состоялся во время плановых учений. До этого китайское издание писало, что недавний полет этого самолета сильно напугал членов НАТО.

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 во время плановых летно-тактических учений перелетели на аэродром Анадырь на Чукотке, сообщили в российском Минобороны. Он расположен недалеко от американских границ. В военном ведомстве уточнили, что продолжительность полета составила более восьми часов. За это время экипажи Ту-160 преодолели более 6 тыс. км без дозаправки и посадки.

Летно-тактическими учениями руководит командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. В пресс-службе Минобороны отметили, что в маневрах задействовано около десяти самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78. Учения продлятся до конца текущей недели.

В течение этого времени экипажи отработают задачи перебазирования на оперативные аэродромы, а также полеты с выполнением дозаправки в воздухе.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В конце июля китайское издание Sohu писало, что во время крупных ежегодных военно-морских учений НАТО BALTOPS-2019, прошедших в июне в Балтийском море, два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 напугали военных альянса.

По мнению авторов материала, направляя свои самолеты к месту маневров альянса, Москва хотела продемонстрировать членам блока, что не допустит провокаций у своих границ. "Появление самых сильных российских бомбардировщиков Ту-160 не на шутку напугало страны НАТО", - указано в статье.

Ракетоносцы РФ находились в международном воздушном пространстве, поэтому страны НАТО не могли ничего предпринять, хотя Дания, Швеция и Финляндия подняли в воздух свои истребители. Но российские пилоты не обратили на это внимание.

Журналисты китайского издания назвали такое поведение России "своеобразной пощечиной" для стран Североатлантического альянса.

"Ту-160 - это самые сильные в мире бомбардировщики. И по поднимаемому весу, и по дальности полетов, и по скорости. К слову, по своей скорости эта мощная машина вполне может соревноваться с истребителями. То есть это уникальный бомбардировщик для нынешнего времени. Мы тут несомненно лидируем, и китайцам, конечно, немножко завидно, они восхищаются передовой российской техникой, которая обеспечивает безопасность не только РФ, но и, в некоторой степени, того же Китая, потому что мы его прикрываем в военном отношении", - сказал ФАН ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Очередной подлет двух Ту-160 состоялся в середине июля над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в российском Минобороны. По информации ведомства, полет продолжался более семи часов. На отдельных участках маршрута ракетоносцы РФ сопровождались финскими, датскими и шведскими истребителями. По завершении полета Ту-160 вернулись на аэродром базирования.

До этого Ту-160 летали над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей в апреле.

Тогда в Минобороны рассказали, что во время полета их сопровождали истребители Норвегии и Дании. По данным ведомства, российские Ту-160 выполняли плановое задание более 13 часов.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - в очередной раз подчеркнули в ведомстве.

Российский бомбардировщик-ракетоносец летал над Арктикой и ранее. Видео этого полета появилось в сети в январе. Два самолета пролетели над нейтральными водами Северного Ледовитого океана, Баренцевым и Карским морями и морем Лаптевых. Общая продолжительность такого маневра составила более 15 часов, в течение которых экипажи дозаправились в воздухе. Полет прошел в штатном режиме.

"Авиационная техника отработала без замечаний, то есть еще раз подтвердила свою работоспособность в любом районе, в любых климатических условиях", - рассказал Сергей Кобылаш.

Лидия Мисник