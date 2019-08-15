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15.08.2019
Российская газета

Белорусские и российские спецназовцы соревнуются на "АрМИ-2019"

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Источник изображения: Наталия Федосенко/ТАСС

Полигон Брестский на две недели превратился в арену состязаний с "огоньком" белорусских и российских спецназовцев: здесь в рамках "АрМИ-2019" проходят сразу два конкурса: "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда".

- Надо поразить все цели максимально быстро, - рассказывает нам боец российского спецназа об упражнении "Внезапная встреча".

Николай Смехович, тренер белорусской команды, делится впечатлениями:

- Мы с российскими коллегами "спорим" только на соревнованиях, они профессионалы высокого уровня...

Подход к решению задач у белорусов и россиян общий, ведь система действий спецназовцев в голубых беретах разрабатывалась еще в советские времена, и ее основы не поменялись. Участники "Полярной звезды" демонстрируют опыт повседневной боевой подготовки: десантирование, штурм зданий, марш-броски, преодоление водной преграды, ориентирование на местности, прохождение минного поля. Словом, говорит командующий силами спецопераций ВС Беларуси Вадим Денисенко, всё с учетом специфики подразделений:

- Конкурс очень сложный. Во-первых, местность - болота и леса. Вторая особенность - приграничье, где участникам важно не пересечь охраняемую зону. Это большая ответственность, на которую мы все же рискнули пойти.

Российские и белорусские воины примут участие в учении "Щит Союза-2019" 13-19 сентября в Нижегородской области

Ориентироваться бойцам с предельно высокой точностью помогает белорусская система "Альянс", она отслеживает передвижение групп и выводит данные на монитор. Данной инновацией пользуются и российская, и белорусская команды. Других технических новшеств по условиям конкурса не предусматривается.

Тренер российской команды Вячеслав Николахин отмечает главное: братья по оружию имеют хорошую возможность обменяться опытом. И конечно, пообщаться в дружеской атмосфере.


Александр Митюков (mityakov@sb.by)

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Белоруссия
Россия
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АРМИ-20XX
Военные учения
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