Начальник Генштаба Валерий Герасимов встретился с вьетнамским коллегой

В среду начальник российского Генштаба Валерий Герасимов встретился в Москве со своим вьетнамским коллегой генерал-полковником Фан Ван Зянгом. Главной темой их переговоров стало военно-техническое сотрудничество двух стран.

Взаимодействие в этой сфере Герасимов назвал "важнейшим элементом всеобъемлющего стратегического партнерства" Москвы и Ханоя. Он также подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество России и Вьетнама за последнее время заметно активизировалось.

Никакого преувеличения в этих словах нет. Достаточно вспомнить, что наша страна десятилетиями поставляла вьетнамской армии боевую технику и вооружение. Например, танками советского производства Т-54 и Т-55 до сих пор оснащены некоторые ее воинские части. Местная оборонка их неоднократно усовершенствовала. Однако, как признают сами вьетнамцы, модернизационный ресурс этих бронемашин, как и более поздних Т-62, практически исчерпан. Поэтому пару лет назад в Ханое было принято решение закупить в России танки Т-90С. Заказ на них выполняли на Уралвагонзаводе, и в начале нынешней весны замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Михаил Петухов сообщил: Вьетнаму переданы все предусмотренные контрактом 64 бронемашины.

Среди экспертов ходят разговоры, что в Ханое также интересуются нашим Т- 72Б3 - между прочим, именно на них вьетнамские военные сейчас выступают на танковом биатлоне в рамках V Армейских международных игр. Косвенно в пользу этого предположения говорит тот факт, что уже имевшие дело с "семьдесят вторыми" на предыдущих играх вьетнамские военные очень высоко отзывались об этих танках, говорили, что довольны полученным опытом эксплуатации бронетехники мирового уровня.

К такому арсеналу вполне можно отнести и российские боевые самолеты, в разные годы закупленные Ханоем для национальных ВВС - истребители Су-27СК/УБК и многоцелевые Су-30МКВ. В том, что они пришлись ко двору, сомнений нет. Ведь Вьетнам сейчас обладает самой большой группировкой истребителей Су-30 в Юго-Восточной Азии. По количеству таких машин его обошли лишь три государства - Индия, Россия и Китай.

Помимо боевой авиации, Ханой с помощью Москвы обновил и свои средства противовоздушной обороны - закупил у нас зенитные ракетные системы большой дальности С-300ПМУ-1. Также активизировались закупки в России военно-морской техники, в частности, дизель-электрических подводных лодок проекта 636.1 "Варшавянка". После того, как наша страна поставила юго-восточному партнеру шесть субмарин, у Вьетнама де-факто появился новый род войск - подводные силы.

Что же касается российского интереса к Вьетнаму в военно-технической сфере, то он явно не ограничивается выгодными оружейными контрактами. Надо иметь в виду, что благодаря партнерским отношениям, наши боевые корабли могут вновь, как это было во времена СССР, без особых проволочек заходить в порты этой страны, в частности, на военно-морскую базу Камрань.

Юрий Гаврилов