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15.08.2019
ТАСС

Более 70 военных Азербайджана начнут обучение в военных вузах России в 2019 году

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Танк Т-72Б3
Танк Т-72Б3 Вооруженных сил Азербайджана во время индивидуальной гонки на конкурсе "Танковый биатлон".
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Всего на безвозмездной основе в России проходят подготовку 132 азербайджанских военнослужащих

БАКУ, 14 августа. /ТАСС/. Более 70 военнослужащих Азербайджана поступят на обучение в российские военные учебные заведения в новом учебном году. Об этом сообщил в среду первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на встрече с заместителем министра обороны по личному составу Азербайджана Керимом Велиевым.

Встреча прошла на базе Военно-морских сил Азербайджана, где проходит конкурс "Кубок моря" Армейских международных игр - 2019. Перед этим делегации двух стран возложили цветы к монументу третьему президенту республики Гейдару Алиеву.

По словам Цаликова, на безвозмездной основе в российских военных вузах проходят подготовку 132 азербайджанских военнослужащих. "И будет принято в новом учебном году еще 74 человека", - сказал первый замминистра.

Он также отметил, что российское ведомство уделяет большое внимание расширению взаимодействия России и Азербайджана в вопросах сотрудничества. "В этом году предусмотрели рабочие встречи по различным сферам военной деятельности, участие представителей делегаций Министерства обороны Азербайджанской Республики в международных мероприятиях. В рамках каспийского содружества протекает множество процессов, и очевидно, что Минобороны Азербайджана не может находиться вне этих процессов", - подчеркнул первый замглавы военного ведомства.

В свою очередь Велиев поблагодарил Министерство обороны РФ за помощь по многим вопросам, касающимся сотрудничества двух стран. "Хотелось бы отметить, что у нас хорошие отношения, руководители наших ведомств дружат, и наши договоры и соглашения обуславливают развитие отношений, их улучшение. Увеличилось количество совместных проектов, которые успешно претворяются в жизнь", - сказал Велиев.

Кроме того, он отметил "хорошие отношения в области образования" военных ведомств РФ и Азербайджана. "И я бы хотел выразить благодарность за ту помощь, которую вы оказываете в подготовке наших военнослужащих. За последние 12 лет в России подготовлено более 300 специалистов, которые успешно продолжают службу в наших вооруженных силах", - добавил замминистра обороны Азербайджана.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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