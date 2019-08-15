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15.08.2019
ТАСС

Российские морские пехотинцы выиграли международный конкурс "Морской десант" на АрМИ-2019

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Второй этап конкурса "Морской десант - 2019", 5 июня 2019 года
Второй этап конкурса "Морской десант - 2019", 5 июня 2019 года.
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Второе место заняла команда морской пехоты Китая, третье - Ирана, военные из Венесуэлы замкнули турнирную таблицу, заняв четвертое место

КАЛИНИНГРАД, 14 августа. /ТАСС/. Команда морской пехоты ВМФ России одержала победу в конкурсе V Армейских международных игр - 2019 "Морской десант", который проходил на полигоне Хмелевка на калининградском побережье Балтийского моря. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Балтийского флота.

"Судейская комиссия определила результаты международного конкурса. Победу одержала команда морской пехоты ВМФ России. На втором месте - команда морской пехоты Китая, на третьем - Ирана, военнослужащие Венесуэлы замкнули турнирную таблицу, став четвертыми", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что важнейшим итогом конкурса "стал достигнутый высочайший уровень боевого содружества и товарищеских взаимоотношений между командами морских пехотинцев стран-участниц".

Финальный этап международного конкурса профессионального мастерства среди морских пехотинцев прошел в минувший вторник. Все команды, выступавшие на российских бронетранспортерах БТР-82А, прошли трассу этапа "Эстафета", преодолели все препятствия.

Торжественная церемония закрытия международного конкурса "Морской десант" пройдет на полигоне Хмелевка 17 августа. В этот день будут вручены награды участникам состязаний, проходивших в рамках Армейских международных игр - 2019, уточнили ТАСС в пресс-службе флота.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Венесуэла
Иран
Китай
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Проекты
АРМИ-20XX
БФ
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