В военном ведомстве Незалежной, похоже, по-прежнему воруют

НАТО приостановило поставки оружия Украине

Знаменитый русский историк Николай Михайлович Карамзин в свое время написал: "Если б захотелось одним словом выразить, что делается в России, то следует сказать: воруют". Тогда Украина была частью Российской империи. Сегодня Незалежная живет сама по себе. Но там, кажется, как воровали, так и воруют.

Специалистам разведки, самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) удалось добыть информацию о переговорах военно-политического руководства Украины с Североатлантическим Альянсом о поставках летальных вооружений и военного имущества. Им стало известно, что эти переговоры не привели к ожидаемым результатам. В НАТО отказались от дальнейших поставок оружия на Украину. Об этом сообщил представитель народной милиции ДНР Даниил Безсонов. По его словам, представители блока заявили, что НАТО не готово в настоящее время поставлять оружие Украине в связи с недостаточностью гарантий со стороны ВСУ о его сохранности и использованию по назначению.

"В качестве аргумента партнеры Украины сообщили данные проверок наличия вооружения и имущества, поставленного в страну в предыдущие годы. Так, в результате работы комплексной комиссии НАТО, проведенной в период с 16 по 27 мая 2019 года в соединениях и воинских частях ВСУ выявлена недостача более 300 технических изделий. Из них, 230 приборов ночного видения AN/PVS-14, 29 биноклей AN/PVS-7 B/D, и 20 тепловизоров Thermal-Eye X320 на сумму более миллиона долларов", – сообщил Безсонов. Он также отметил, что очередной проверкой, проведённой на прошлой неделе в подразделениях 30-й бригады ВСУ, выявлена недостача еще 4-х приборов ночного видения GPNVG-18, поставленных в 2018 году в разведподразделения соединения. Более того, все недостающие приборы были заменены на китайские аналоги. По словам Безсонова, начальники проверенных соединений ВСУ, заявили, что они к воровству и подмене имущества не причастны, и оно было получено "именно в таком комплекте с баз хранения".

Кроме того, по информации Безсонова, представители НАТО продемонстрировали украинской стороне фото и видео доказательства обнаружения части похищенного военного имущества у уничтоженных террористов ИГИЛ (организация запрещена в России) в Ираке и Ливии.

Кроме этого, представители Альянса сообщили своим украинским коллегам, что им известно, что в августе–сентябре на национальных арсеналах и базах вооружения и военной техники Украины возможны диверсии с использованием БПЛА и о возможной причастности к этому высшего командного состава ВСУ.

Под угрозой находятся 303-я центральная артиллерийская база хранения ракет и боеприпасов и 434-я центральная ракетная база в Кировоградской области, 431-я база хранения зенитно-ракетного вооружения в Полтавской области, 2572-я центральная артбаза вооружения в Артемовске (после незаконного переименования город называется Бахмут).

В настоящее время совместные комплексные комиссии представителей НАТО и украинских военных продолжают работать в частях ВСУ. Соответствующие проверки будут проведены в 57-й, 17-й, 25-й бригадах, а также 107-м артиллерийском полке и в 222-й центральной артиллерийской базе.

Кражи военного имущества, переданного НАТО Украине, стали настолько масштабны, что Вашингтон принял решение об отправке на Украину инспекционной группы для проверки наличия, технического состояния и порядка хранения военного имущества. Работа комиссии будет проходить с сентября по октябрь текущего года. До окончания работы комиссии поставки военного имущества на Украину от стран-участниц НАТО приостановлены.

Украинские переговорщики всячески пытались переубедить своих визави и даже предоставили им информацию о ранее проведенных проверках, давших, вроде бы, положительные и совершенно достоверные результаты. Но НАТО настояло на своих позициях и, скорее всего, нового оружия ВСУ не получат.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"