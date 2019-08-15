Для Бундесвера разработан новый миномёт "два в одном" калибра 60-мм

Немецкая армия может получить на вооружение новый миномет, разработанный под 60-мм боеприпас. Работы над новым оружием с 2017 года вел концерн Rheinmetall. Об этом сообщает "Популярная механика".

Источник изображения: https://twitter.com/RheinmetallAG

Разработанный немецким концерном новый миномет под 60-мм боеприпас получил индекс RSG60 и был официально представлен в этом году. Согласно заявлению разработчиков, миномет предназначен для использования пехотными подразделениями и силами специального назначения. При этом пехотный вариант миномета превращается в вариант для спецназа в течении нескольких секунд без специального инструмента.

Главная особенность нового оружия - это ствол длиной 70 см, выполненный из стали и карбона. Опорная плита миномета также выполнена из композитных материалов. В пехотном варианте масса миномета составляет 15,8 кг. После отсоединения большой опорной плиты миномет превращается в вариант для спецназа. При этом его вес составляет всего 6,8 кг. Дальность стрельбы заявлена разработчиками: для пехотного варианта - 3200 метров, для варианта для ССО - 2000 метров. Однако отмечается, что дальность может меняться в зависимости от выбора типа боеприпасов. Дальность стрельбы предыдущей модели Rheinmetall была на 500 метров меньше.

вариант миномета RSG60 для ССО Источник изображения: https://twitter.com/RheinmetallAG

вариант миномета RSG60 для пехоты Источник изображения: https://twitter.com/RheinmetallAG

В концерне сообщили, что приоритетными целями разработки 60-мм миномета RSG60 являлся малый вес оружия, скорострельность и эргономика. Кроме того, миномет должен иметь потенциал для дальнейшего развития, а также поддерживать систему управления огнём Rheinmetall Electronics.

На данный момент сроки возможных поставок новейшего миномета Бундесверу не сообщаются.