Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежским морями

На отдельных этапах полета ракетоносцы сопроводили норвежские истребители

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом говорится в сообщении Минобороны, распространенном в среду.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над акваториями Баренцева и Норвежского морей", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что "на отдельных этапах маршрута полета самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии". Полет продолжался в течение восьми часов без нарушения границ других государств.

"Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского моря, Тихого океана в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - пояснили в Минобороны.

В понедельник военное ведомство также сообщило о плановом полете ракетоносцев Ту-95МС над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей.