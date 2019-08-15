В Индии заявили, что МиГ-21 был сбит из-за устаревшей системы связи

Причиной уничтожения индийского МиГ-21 в схватке с Пакистаном в феврале этого года, возможно, является устаревшая система связи и отсутствие блокировщика помех. Об этом пишет портал Indian Defense.

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Индийский МиГ-21 "Бизон", сбитый пакистанским F-16 в ходе противостояния на границе Кашмира в феврале, вероятно, имел устаревшую систему связи, не оснащенную технологией защиты от помех. Согласно источникам из министерства обороны Индии, именно это могло стать причиной того, что командир крыла Абхинандан Вартхаман был сбит противником и попал в плен.

Проблема с системами связи в индийских ВВС (IAF) существует не один год. Впервые военно-воздушные силы страны обратились с просьбой о замене систем еще в 2005 году. Есть высокая вероятность, что пилот индийского МиГ-21 не слышал инструкций, поскольку его канал связи был забит противником. В силу этого истребитель не смог вовремя развернуться, и попал под удар.

Связь подвела

27 февраля, в ответ на удары индийских ВВС по лагерю террористов, расположенному на территории подконтрольной Исламабаду, ВВС Пакистана отбомбились по целям в Индии. Истребители IAF ввязались в преследование. В какой-то момент им приказали "остыть" – то есть отказаться от погони за вражескими самолетами. Командир крыла Вартхаман, как заявлено, не услышал приказа и продолжал преследовать пакистанский истребитель. Индийский летчик был сбит и взят в плен. Причиной названы помехи, которые якобы создала пакистанская авиация.

В течение четырех лет, с 2008 по 2012 год, министерство обороны страны проводило испытания новых систем связи и, по итогам, представило свои рекомендации правительству. В 2013 году на авиабазе Halware в Пенджабе высшему руководству государства были продемонстрированы имеющиеся варианты для того, чтобы подчеркнуть необходимость этого проекта.

Когда правительство принимало решение, компании Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) и Bharat Electronics Limited (BEL) сделали заявку на проектирование, разработку и местное производство указанных систем связи для индийских ВВС. Хотя обе компании действительно производили такое оборудование, они не отвечали требованиям IAF.

Системы связи, производимые DRDO, не могут быть установлены в самолет из-за собственных габаритов, что может потребовать серьезных изменений в конструкции истребителей

- цитирует портал анонимного правительственного чиновника.

Новое оборудование должно быть сертифицировано такими агентствами, как CEMILAC, RCMA и т. д. Это длительный процесс, одна процедура является обязательным условием для установки систем связи на любой индийский самолет.

Высокопоставленные лица в органах безопасности подчеркнули, что в настоящее время внедряется вариант новых систем связи для ВМС, в то время как работа над версией для ВВС продолжается.

Истребители, в отличие от военных кораблей, имеют очень мало места. Кроме того, оборудование не должно нарушать аэродинамику.

- отметил другой источник Indian Defense.

Хождение по пустыне

Военно-воздушные силы неоднократно обращались к индийскому к правительству, попросив разрешения купить несколько комплектов передовых систем связи для фронтовых истребителей. В период с 2014 по 2016 год ответа от Нью-Дели не последовало.

Помимо всего прочего, были высказаны возражения по поводу приобретения технологии защиты от помех у иностранных производителей.

- добавил третий высокопоставленный чиновник. Опять-таки – на условиях анонимности.

В 2017 году правительство наконец разрешило IAF закупить приборы связи у международных компаний. Почти сразу был заключен контракт на сумму в 30 миллионов долларов на поставку систем BNet от израильской компании Rafael. Однако первая поставка по этому соглашению запланирована только в текущем году. Отмечается, что у истребителей Rafale, которые в ближайшее время должны войти в строй индийских ВВС, таких проблем нет.

Наши коммуникационные системы устарели по сравнению с системами наших соседей. Я должен подчеркнуть, что основные задержки идут из-за машины бюрократии, не понимающей, насколько важными могут быть системы связи. Такие организации, как DRDO, также должны нести ответственность, и они должны поставлять оборудование в установленные сроки.

- подчеркнул вице-маршал авиации Сунил Джейвант Нандокар.