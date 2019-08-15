ЕС и НАТО будут работать над механизмами контроля над вооружениями - Меркель
Ангела Меркель.
Источник изображения: Фото: Wolfgang Rattay / Reuters
Берлин. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), по ее словам, ЕС и НАТО в ближайшие годы будет работать над другими механизмами сокращения вооружения.
"Я сожалею, что Россия нарушила ДРСМД, обеспечив, таким образом, причину для его расторжения", - сказала Меркель журналистам в Берлине в среду.
По ее словам, расторжение договора ослабило европейскую и мировую архитектуру безопасности.
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