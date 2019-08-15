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15.08.2019
Lenta.ru

Названо самое опасное оружие США

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Источник изображения: Фото: Wikipedia

Разрабатывавшаяся в 1950-1960-х годах низколетящая сверхзвуковая крылатая ракета Supersonic Low Altitude Missile (SLAM) с ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) является самым опасным ядерным оружием, над которым когда-либо работали США, пишет Popular Mechanics.

Журнал напоминает, что скорость такого оружия составила бы 3,5 числа Маха, а высота полета — 300 метров. Кроме того, при движении SLAM ее радиоактивные выбросы должны были бы облучать все попутные объекты, включая леса, здания и людей. В качестве боевого вооружения ракета получила бы до 26 водородных бомб, допускающих выпуск по пути к цели, каждая из которых по мощности в сотни раз превосходила сброшенные на японские Хиросиму и Нагасаки.

Издание отмечает, что разработка SLAM была свернута, поскольку оружие "было слишком опасно даже тестировать".

В августе генерал-майор в отставке Владимир Дворкин заявил, что в настоящее время Вооруженные силы России обладают всеми необходимыми средствами для обеспечения безопасности страны, потому необходимости в наличии малозаметной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергоустановкой (ЯЭУ) нет.

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