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15.08.2019
Газета.ru

Белоруссия обеспокоена: учения НАТО носят наступательный характер

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В Белоруссии выразили обеспокоенность наступательными учениями НАТО

В белорусском минобороны выразили обеспокоенность наступательным характером учений НАТО. При этом военные Белоруссии обратили внимание, что не обвиняют альянс в агрессивности намерений, как это сделал военный блок в 2017 году во время проведения совместных российско-белорусских маневров "Запад - 2017".

Минобороны Белоруссии обеспокоено из-за того, что учения НАТО приобретают наступательный характер. Белорусские военные убеждены, что альянс прорабатывает варианты силового реагирования на кризисы и конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, заявил в среду начальник Генштаба вооруженных сил, первый замминистра обороны Белоруссии Олег Белоконев.

"Анализ и содержание наиболее крупных из них (учений - прим. ред.), таких как "Анаконда-2018" и Dragon-2019, свидетельствуют о продолжающейся в НАТО проработке вариантов, к сожалению, силового реагирования на кризисы и конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве...

При этом в направленности их основных мероприятий подготовки войск имеет место смещение акцента от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным.

Вот это уже нас не может нас не беспокоить", - подчеркнул Белоконев.

По его словам, во время таких мероприятий с участием наднационального контингента объединенных вооруженных сил НАТО прорабатываются вопросы применения войск альянса в непосредственной близости от границ Союзного государства Белоруссии и РФ. "А содержание некоторых решаемых на них задач - проведение именно наступательных действий", - утверждает он.

Первый замглавы минобороны республики отметил, что военный блок, в частности, существенно наращивает группировки, проводит рекогнисцировки маршрутов движения войск в места их боевого предназначения, форсирует водные преграды, практикует высадку десанта, захват объектов, отселяет местное население на направлении предстоящих действий и делает многое другое.

"Однако Республика Беларусь ни о какой угрозе Запада не заявляет и обвинений в агрессивности намерений не выдвигает, как это было в наш адрес перед учением в 2017 году", - обратил внимание Белоконев.

Он напомнил, что предстоящие белорусско-российские учения "Щит Союза - 2019" являются завершающим этапом двухгодичного цикла совместной подготовки вооруженных сил двух государств и носит плановый характер.

По решению президентов России и Белоруссии, учения проводятся раз в два года.

В этот раз маневры пройдут на полигоне Мулино в Нижегородской области с 13 по 19 сентября. В них будет задействовано до 950 единиц боевой техники. Как отмечал командующий Западным военным округом (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев, в совместных учениях "Щит Союза - 2019" будут участвовать около 12 тыс. военных: до 8 тыс. от России и свыше 4 тыс. от Белоруссии.

Предыдущие учения - "Запад-2017" - проходили в Белоруссии 14-20 сентября 2017 года. По их итогам в Москве состоялось заседание совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии, в котором участвовали глава российского военного ведомства Сергей Шойгу и его белорусский коллега Андрей Равков.

"Несмотря на плановый характер и оборонительный замысел, оно [учение] сопровождалось постоянными информационными выпадами и обвинениями со стороны отдельных наших партнеров", - подчеркнул Шойгу.

По его мнению, ажиотаж западных СМИ вокруг маневров - это прикрытие возросшей активности НАТО вблизи границ России и Белоруссии. Он подчеркнул, что там размещаются дополнительные воинские контингенты альянса и сосредотачиваются наступательные вооружения. К тому же там регулярно проводятся масштабные военные учения и совершенствуется инфраструктура морских портов и аэродромов.

Министр отметил, что "эти действия подрывают стратегическую стабильность и вынуждают принимать ответные меры оборонительного характера".

"Мы не желаем втягиваться в военную конфронтацию с Западом и готовы вести конструктивный диалог по всему комплексу проблем безопасности, в первую очередь касающихся борьбы с мировым терроризмом", - заявил Шойгу.

При этом он подчеркнул, что высокий уровень партнерства российского и белорусского военных ведомств способствует укреплению оборонного потенциала обеих стран и демонстрирует "мировому сообществу положительную динамику российско-белорусских отношений".


Кристина Сизова

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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
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