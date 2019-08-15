Никакого беспокойства: США следят за Россией в Арктике

Пентагон пристально следит за российской активностью в Арктике

США и их партнеры в Арктике следят за деятельностью России в регионе, поэтому они не беспокоятся из-за возможного роста активности российской стороны там, отмечают в Пентагоне. При этом РФ 9 августа начала в Арктике учения по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника. На сегодняшний день этот регион является одним из объектов споров между Россией и США.

Американское военное командование не беспокоится по поводу возможного роста активности России в Арктике и в регионе Северного Ледовитого океана, поскольку пристально следит за действиями российской стороны, а также считает, что все страны заинтересованы в сохранении спокойной обстановки в этом регионе, заявил на телефонном брифинге для журналистов командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан.

На вопрос об учениях, которые РФ регулярно проводит в Арктике и зоне Северного Ледовитого океана, Харригиан ответил, что

США вместе с партнерами в регионе "продолжают следить за деятельностью России", в частности, за ее последними военными маневрами.

"Наша осведомленность и способность отслеживать всю эту деятельность находятся на очень хорошем уровне. Мы обладаем отличными возможностями для обеспечения того, что наши силы занимают надлежащие позиции. В данный конкретный момент я вовсе не обеспокоен эскалацией. Наши летчики хорошо подготовлены, они четко понимают, в чем заключается наша задача с точки зрения патрулирования воздушного пространства и пути его осуществления", - подчеркнул генерал.

Он назвал целью деятельности американского командования сохранение готовности защищаться и сдерживать любую активность России. Харригиан подчеркнул, что Арктика остается критически важной областью для РФ и США, и цель каждой страны, по его убеждению, состоит в том, чтобы обеспечивать безопасность этого региона, свободу судоходства в нем, а также сохранять его стабильность.

При этом моряки Северного флота проводят учения по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей, сообщало 9 августа ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВМФ.

"Противолодочные силы Северного флота начали масштабное учение по нейтрализации угрозы от действий подводных лодок условного противника в средней морской зоне", - указано в заявлении.

Поддержку в обнаружении и слежении за подводными лодками условного противника морякам оказывают самолеты Ил-38 и Ту-142. В ходе маневров планируется провести торпедные стрельбы и бомбометания.

Арктика в последнее время стала объектом борьбы между США и Россией. Это противостояние привлекает особое внимание СМИ и экспертов.

В конце прошлого месяца Bloomberg назвал одной из наиболее важных глобальных проблем предстоящих десятилетий возвращение соперничества между двумя великими державами. Другой ключевой вопрос - изменение климата.

На пересечении этих тенденций как раз оказалась Арктика. В издании признали, что растущее значение этого региона оказывает влияние на мировую экономику и геополитику. В связи с изменением климата там появляются новые морские пути и облегчается доступ к подводным ресурсам. По некоторым данным, в регионе находится около 30% мирового природного газа и стратегически важные редкоземельные минералы, стоимость которых превышает $1 трлн. Администрация президента США Дональда Трампа уделяет Арктике особое внимание, но ее действия пока отстают от слов.

Усиливающиеся разногласия между ведущими державами по всему миру все больше распространяются на Арктику.

В материале подчеркнули, что регион становится зоной, на которую претендуют многие страны. В частности, Россия устанавливает там контроль над ключевыми морскими маршрутами, а Китай начинает наращивать свое военное присутствие. США, в свою очередь, планируют проводить в регионе больше учений и сделать взаимодействие с союзниками более активным, чтобы противодействовать другим претендующим на регион государствам.

В статье указано, что в настоящее время Вашингтон уступает своим противникам из-за нескольких серьезных проблем, одна из которых заключается в несоответствии ресурсов целям: у США нет стольких ледоколов и арктических баз, как у России.

Журнал The National Review в середине июля опубликовал статью, в которой допустил, что в скором времени Арктика может превратиться в территорию холодной войны между США и Россией.

Автор обратил внимание на заявления американского госсекретаря Майка Помпео о случаях "агрессивного поведения России" в регионе и выразил озабоченность в связи с происходящим. Российская сторона также подозрительно относится к возросшей активности НАТО в регионе.

По данным исследования ученых Вебстерского университета, в Арктике могут находиться примерно 90 млрд баррелей нефти 1670 трлн куб. м природного газа, поэтому Вашингтон и Москва стремятся к гегемонии там.

В Арктической стратегии США выражена особая обеспокоенность из-за Северного морского пути. Как заявил Помпео, Москва требует, чтобы при проходе по нему судов других стран они получали разрешение. Россия особенно заинтересована в арктическом регионе, поэтому она стремится контролировать Северный морской путь. Однако в ответ американской стороны может спровоцировать гонку вооружений.

Лидия Мисник