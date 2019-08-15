Ряды кадетов, нахимовцев и суворовцев пополнили новобранцами

Министерство обороны РФ 12 августа, в понедельник, опубликовало приказ главы военного ведомства Сергея Шойгу "О зачислении обучающихся в президентские кадетские, суворовские военные, Нахимовское военно-морское училища, кадетские (морские кадетские) военные корпуса, кадетские корпуса и кадетские корпуса военных образовательных организаций высшего образования Министерства обороны Российской Федерации в 2019 году". Всего зачислено 2890 школьников из 5-10 классов, сообщил "НВО" член совета Минпросвещения РФ по кадетскому образованию, председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров.

По его словам, на данный момент времени в подчинении Министерства обороны РФ находится 31 учебное заведение из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Твери, Ставрополя, Краснодара, Петрозаводска и других российских регионов. "В этом году открыты ещё два новых учебных заведения – Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации" в Санкт-Петербурге", – рассказал Дмитрий Нестеров.

"Минобороны всегда было и будет платформой для формирования системы подготовки и обучения будущих защитников и управленцев государства", – отметил он.

"Одной из сложнейших задач, стоящих сегодня перед государством и военным ведомством, является подбор кадров в кадетские учебные заведения, – убеждён председатель общественной организации "Московские суворовцы". – Только тот, кто сможет своим примером, своими профессиональными и духовными качествами стать примером для кадета, способен сформировать будущего государственно, мыслящего и верного Отечеству человека".

"Вот тогда в современную Россию опять вернуться исконные духовные скрепы: искренняя любовь и верность граждан своему Отечеству, почитание памяти предков, справедливость, уважение к нашей тысячелетней отечественной истории, с пониманием событий, которые происходили в нашей стране и самое главное, с осознанием будущего пути России и своего места в ней", – считает Дмитрий Нестеров.

"Опираясь на уникальные знания и традиции, накопленные выпускниками Императорских кадетских корпусов, кадетских корпусов Русского Зарубежья, в сочетании с опытом Суворовской военной школы Советского Союза и кадет современной России готовых профессионально служить Отечеству с детства и до конца своей жизни, можно не беспокоится о будущем государства", – подчеркнул член совета Минпросвещения РФ по кадетскому образованию.

"Справедливость этого утверждения своим жизненным и профессиональным примером из поколения в поколение подтверждают тысячи суворовцев, нахимовцев, кадет России, – говорит Дмитрий Нестеров. – Становление системы кадетского образования Российской Федерации как органичной части государственной кадровой политики, позволяет сегодня на практике развивать непрерывное образование государственной службы и формировать необходимый кадровый резерв военной, правоохранительной и гражданской государственной службы".

Анатолий Жильцов