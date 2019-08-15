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15.08.2019
Российская газета

Простота и неприхотливость: Т-55 более полувека служат в армии Египта

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Источник изображения: rg.ru

Советские средние танки Т-55, несмотря на свой солидный возраст, продолжают свою службу в сухопутных войсках вооруженных сил Египта.

Правда, в последние годы они все реже попадают в объективы фото- и видеокамер. И все же их продолжают применять в ходе различных маневров и учений. Например, в Сети появился ролик, где "пятьдесят пятые" запечатлены с такими же старыми чехословацкими бронетранспортерами OT-62, являющимися развитием наших БТР-50.

В этой стране освоена сборка американских танков M1A1 Abrams, которых уже выпущено 1100 штук, но их не хватает, чтобы полностью заменить поставленную еще из СССР бронированную технику. Поэтому понятен интерес египтян к современным машинам российского производства.

Первые Т-55 были направлены в регион в самом начале 60-х годов и принимали участие в двух войнах с Израилем и в пограничном конфликте с Ливией.

Местные танкисты ценили их за простоту и неприхотливость в обслуживании.

В настоящее время в войсках остаются около восьми сотен таких танков, часть из которых находится на базах хранения.

В разные годы предпринимались попытки модернизировать их, в том числе с помощью западных фирм. Изготавливались опытные образцы, которые успешно проходили испытания, но до полномасштабного производства дело так и не дошло.

Позже часть машин получила дополнительное бронирование башни и корпуса, внешне они стали напоминать советские Т-55М, но такие версии не получили широкого распространения.


Алексей Моисеев

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Страны
Египет
Израиль
Ливия
Россия
Словакия
США
Продукция
M1 Abrams
БТР-50
Т-55
Проекты
Военные учения
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