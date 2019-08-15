В России насчитали 1800 боевых самолётов

Российская боевая авиация оказалась весьма многочисленной. Вчера, 13 августа, информационное агентство ТАСС опубликовало данные о численности авиационной техники ВКС РФ.

Ссылаясь на открытые источники и собственные досье, агентство насчитало свыше 800 истребителей (Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации). Кроме того, российская боевая авиация насчитывает порядка 200 ударных самолётов (Су-34, Су-24М и их модификации) и более 200 штурмовиков (Су-25).

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Помимо этого, ВКС РФ имеют в своём составе около 150 учебно-тренировочных самолётов (Як-130 и других). Бомбардировочная авиация насчитывает примерно 70 стратегических бомбардировщиков (Ту-95 и Ту-160) и более 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Также в военной авиации имеется примерно 400 военно-транспортных самолётов и самолётов-заправщиков Ил-78, а также более 20 авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50У.