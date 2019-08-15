Войти
15.08.2019
WarSpot

В России насчитали 1800 боевых самолётов

474
0
0
Источник изображения: warspot.ru

Российская боевая авиация оказалась весьма многочисленной. Вчера, 13 августа, информационное агентство ТАСС опубликовало данные о численности авиационной техники ВКС РФ.

Ссылаясь на открытые источники и собственные досье, агентство насчитало свыше 800 истребителей (Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации). Кроме того, российская боевая авиация насчитывает порядка 200 ударных самолётов (Су-34, Су-24М и их модификации) и более 200 штурмовиков (Су-25).

Поздравительное видео ко Дню Военно-воздушных сил России, 2018 год

Помимо этого, ВКС РФ имеют в своём составе около 150 учебно-тренировочных самолётов (Як-130 и других). Бомбардировочная авиация насчитывает примерно 70 стратегических бомбардировщиков (Ту-95 и Ту-160) и более 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Также в военной авиации имеется примерно 400 военно-транспортных самолётов и самолётов-заправщиков Ил-78, а также более 20 авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50У.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
А-50 ДЛРО
Ил-78
МиГ-29
МиГ-31
Су-24
Су-24М
Су-25
Су-27
Су-30
Су-33
Су-34
Су-35
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Похожие новости
13.08.2019
Раскрыто число истребителей России
13.08.2019
Стальные крылья армии. Из чего состоит военная авиация России
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
12.03.2013
Примерный количественный состав ВВС РФ к 2020 году
13.08.2012
В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.08 09:06
  • 76
В России задумались о "подводном авианосце"
  • 15.08 09:00
  • 9
Эксперт о ПАК ДА: от первого винтика до последнего – сделано в России
  • 15.08 08:27
  • 7
Россия модернизирует военную промышленность Кубы
  • 15.08 07:58
  • 123
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 15.08 07:17
  • 62
The Wall Street Journal (США): Россия, прежде бывшая первой в освоении космоса, так и не вернула себе лидерство
  • 15.08 07:00
  • 116
РКЦ "Прогресс" приступил к производству ракеты "Союз-5"
  • 15.08 06:40
  • 9
Настойчивые разговоры о 4-дневной рабочей неделе в России
  • 15.08 05:27
  • 8
МВД Перу приобретет транспортный самолет Ан-178
  • 14.08 22:15
  • 3
В России оценили "смертоносные" штурмовики Украины
  • 14.08 20:54
  • 50
После взрыва на полигоне в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона
  • 14.08 18:29
  • 14
Офицер ЦАХАЛ Игаль Левин: если Украина хочет в НАТО, то офицеров придется менять (Деловая стоцица, Украина)
  • 14.08 18:00
  • 4
Средняя зарплата в "Роскосмосе" и его дочерних компаниях составила около 60 тыс. рублей за прошлый год - отчет
  • 14.08 17:47
  • 7
Россия продолжит разработку нового оружия, несмотря на ЧП под Архангельском - сенатор
  • 14.08 15:35
  • 3
Стрелять по-тихому
  • 14.08 13:49
  • 7
Анализ фундаментальных экономических факторов как способ предсказать изменение курса валют