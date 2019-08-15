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15.08.2019
Вестник Мордовии

Тысячи новейших "комплектов солдата будущего" поступают в войска

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Источник изображения: Фото: пресс-службы ЦВО и Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

2000 военнослужащих Центрального военного округа, дислоцированных в Самарской и Оренбургской областях, получили новую боевую экипировку "Ратник", известную как "комплект солдата будущего".

Как отмечает пресс-служба ЦВО, это позволит значительно повысить возможности подразделений при выполнении различных задач.

"Ратник" представляет собой модульную систему, состоящую из 10 различных подсистем, которая может изменяться в зависимости от боевой ситуации, климатических условий и других параметров.

В комплект входит более 40 элементов, включая системы индивидуальной бронезащиты, средства связи, целеуказания и навигационную аппаратуру на основе ГЛОНАСС.

Ранее иностранные участники инженерных конкурсов Армейских международных игр - 2019 впервые под Тюменью опробовали комплекты российской боевой экипировки "Ратник-2".

Об этом сообщил начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения Тюменского высшего военного инженерного командного училища капитан Сергей Тихоненко.

Источник изображения: Фото: пресс-службы ЦВО и Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

"Всех участников конкурсов обеспечили комплектами боевой экипировки "Ратник-2" в объеме, необходимом для выполнения задач. Выдали около 70 комплектов. Ни одна прибывшая команда из стран-участниц ни разу ее не использовала. У них совершенно другие комплекты боевого снаряжения. Пришлось провести показные занятия по применению экипировки, как надевать правильно, как подгонять по размерам, по росту, по фигуре, чтобы это было все удобно, с помощью системы стяжек, ремней, пряжек", - пояснил С.Тихоненко.

"Представители Вьетнама немного огорчились: они невысокого роста, поэтому наши размеры оказались для них немного великоваты. Пришлось более тщательно отнестись к подгонке именно под вьетнамцев этого обмундирования", - добавил офицер.

Источник изображения: Фото: пресс-службы ЦВО и Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

"В принципе все остались довольны, боевая экипировка всех устроила. Жалоб о том, что экипировка неудобная или как-то препятствует прохождению трассы, не было", - также сказал он.

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6Б21 Пермячка
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