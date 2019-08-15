Aftenposten (Норвегия): россияне шесть раз за этот год объявляли, что будут проводить стрельбы рядом с Норвегией. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год

В среду Россия начинает военные учения неподалеку от берегов Норвегии. Это вызывает у норвежцев беспокойство, ведь таких учений стало больше, и Россия отодвигает их все дальше на запад. Но и норвежцы стали тренироваться чаще. А во время прошлогодних учений НАТО "Единый трезубец" США отправляли в Норвежское море огромный авианосец "Гарри Трумен". Так что спираль эскалация раскручивает не Россия.

В среду Россия начинает военные учения неподалеку от берегов Норвегии.

"Эта зона временно опасна. Ракетные испытания российского флота".

Так звучат четыре предостережения, которые разослал отдел безопасности компании "Авинор" (Avinor), которая управляет аэропортами Норвегии. В ближайшие дни все самолеты просят держаться подальше от четырех районов у норвежских берегов.

НОТАМ (извещение летному составу) было разослано в связи с объявленными Россией военных учений, которые начнутся в среду и продлятся до субботы.

Российские власти обозначили четыре больших района в международных водах неподалеку от Нурланна и Тромса.

По словам министерства обороны, это свидетельствует о том, что российские военно-морские и военно-воздушные силы планируют провести масштабные интенсивные учения в этих районах.

Повышенная активность

"Это законная военная деятельность, но я хочу подчеркнуть, что именно Россия несет ответственность за безопасность в заявленных районах", - сказал генерал-лейтенант Руне Якобсен (Rune Jakobsen), командующий оперативным штабом вооруженных сил Норвегии.

Предупреждения такого рода, которые называются НОТАМ, в 2019 году из-за российской военной активности отправлялись уже шесть раз.

За весь прошлый год такие уведомления рассылались лишь трижды. В 2015 - лишь одно, согласно информации собранной "Авинор" для "Афтенпостен" (Aftenposten).

Часть более обширной картины

"Военно-морские учения, которые Россия проведет на этой неделе, самые масштабные за очень долгое время. Туда плывет большая часть Северного флота, а также летит много самолетов с Кольского полуострова. Похоже, Россия будет отрабатывать "бастионную оборону"", - объяснил Якобсен.

"Наши вооруженные силы сообщают, что российские военные обычно действуют профессионально и предсказуемо. Исключение составляют лишь отдельные агрессивные сигналы, например, симуляция атак на Вардё и Будё в 2017 году и создание помех для GPS в 2018 году".

Министр обороны Франк Бакке-Йенсен (Frank Bakke-Jensen) согласен с тем, что активность России на севере в последние годы повысилась.

"Мы видим, что Россия стала проводить больше учений, в то же время мы также тренируемся чаще. В данном случае Россия нас должным образом уведомила. Но при этом мы отметили, что россияне подбирают районы для учений все дальше на юг и запад. Мы считаем, что в этом нет необходимости", - сказал Бакке-Йенсен "Афтенпостен".

Дальше на юг и запад

Министерство обороны считает, что предстоящие российские учения вписываются в тенденцию, по которой Россия проводит свои военные мероприятия все активнее и отодвигает их все дальше на запад.

Два примера, которые иллюстрируют рост активности России: на прошлой неделе она установила новую ракетную систему на границе с Норвегией. В тот же день стало известно, что девять российских военных самолетов пролетели вдоль норвежского побережья.

"Афтенпостен": Способствуют ли Норвегия и НАТО росту военной активности на севере?

Министр обороны Бакке-Йенсен: Мы прилагаем много усилий, чтобы предоставлять как можно больше информации о наших учениях. Это стабилизирует ситуацию.

Не опасно

"Эти учения не опасны. Россия не собирается завтра напасть на Норвегию со своим флотом. Если что-то и представляет собой опасность для Норвегии, так это то, что она может пасть невинной жертвой при эскалации новой холодной войны, которую мы сейчас наблюдаем", - говорит российский военный аналитик Александр Гольц.

Он считает, что мы живем в опасное время, когда и НАТО, и Россия все больше наращивают вооружения. Но он напоминает, что на рост военной активности России надо смотреть также с точки зрения внутренней политики:

"Все эти военные учения - это также и попытка Кремля возродить тот внешнеполитический энтузиазм, что был после Крыма в 2014 году", - объясняет Гольц.

После аннексии украинского Крымского полуострова в 2014 году, популярность российского президента Владимира Путина резко подскочила. Сейчас Путин борется с плохим рейтингом, и военный аналитик считает, что демонстрация силы может быть частью стратегии по повышению популярности президента.

Спираль эскалации набирает обороты

Гольц также считает вполне естественным, что активность России возросла, ведь в стране прошло множество военных реформ. С ним согласен Столе Ульриксен (Ståle Ulriksen) из Военно-морской школы.

"Российский флот 10-15 лет назад был на коленях. Затем его стали постепенно восстанавливать. Но до масштабов холодной войны еще далеко", - говорит Ульриксен, который тоже обеспокоен нынешней ситуацией.

"Спираль эскалации набирает обороты, и подталкивает ее не только Россия", - говорит он. Ульриксен напоминает, что во время прошлогодних крупных учений НАТО в Норвегии "Единый трезубец" США отправляли огромный авианосец "Гарри Трумен" (Harry S. Truman) в Норвежское море.

"Помните, что северные регионы жизненно важны для России. Если там будет ходить американский авианосец, она станет реагировать".

Норвежское агентство по радиационной защите также опубликовало отчет, в котором упоминается, что атомные суда союзных стран за год в Норвегию прибудут 30-40 раз, тогда как несколько лет назад таких визитов бывало лишь 10-15.

Хелене Шеггестад (Helene Skjeggestad)